Dự án Tòa nhà văn phòng 1 hầm 7 lầu - Biểu tượng kiến trúc hiện đại

Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến hình ảnh thương hiệu và môi trường làm việc chuyên nghiệp, những công trình văn phòng được đầu tư bài bản không chỉ đáp ứng nhu cầu vận hành mà còn góp phần khẳng định vị thế của doanh nghiệp trên thị trường. Dự án Tòa nhà văn phòng 1 hầm 7 lầu của anh Sơn, do Hưng Phú Thịnh đảm nhận thiết kế và thi công trọn gói, là một minh chứng rõ nét cho năng lực triển khai những công trình thương mại hiện đại, chất lượng và bền vững.

Kiến trúc hiện đại - Khẳng định dấu ấn doanh nghiệp

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, công trình tạo ấn tượng với kiến trúc mạnh mẽ, thanh thoát và hiện đại. Mặt tiền được bao phủ bởi hệ thống vách kính cường lực khổ lớn kết hợp khung nhôm tối màu, tạo nên diện mạo sang trọng, chuyên nghiệp và mang đậm hơi thở của các tòa nhà văn phòng cao cấp.

Thiết kế hình khối vuông vức cùng những đường nét tối giản giúp công trình trở nên nổi bật giữa không gian đô thị. Hệ mái được tạo điểm nhấn bằng hệ lam gỗ trang trí kết hợp bảng hiệu thương hiệu nổi bật, góp phần gia tăng khả năng nhận diện và nâng tầm giá trị hình ảnh doanh nghiệp.

Nếu bạn đang tìm kiếm một đơn vị uy tín để hiện thực hóa tòa nhà văn phòng hiện đại hoặc các công trình nhà ở cao cấp, Hưng Phú Thịnh luôn sẵn sàng đồng hành từ khâu tư vấn, thiết kế đến thi công. Tham khảo ngay dịch vụ:

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Xây nhà phần thô: Đảm bảo chất lượng thi công. Quy mô 1 hầm 7 lầu - Tối ưu công năng sử dụng

Dự án được quy hoạch với quy mô 1 tầng hầm và 7 tầng nổi, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vận hành của một doanh nghiệp hiện đại.

Tầng hầm được bố trí làm khu vực để xe, hệ thống kỹ thuật và kho lưu trữ.

Tầng trệt là khu vực sảnh lễ tân rộng rãi, tạo ấn tượng chuyên nghiệp ngay từ khi khách hàng bước vào.

Các tầng văn phòng được thiết kế theo không gian mở, linh hoạt trong việc phân chia khu vực làm việc, phòng họp và khu chức năng.

Tầng trên cùng tích hợp không gian thư giãn cùng ban công xanh, mang đến môi trường làm việc gần gũi thiên nhiên và nâng cao trải nghiệm cho nhân sự.

Việc bố trí công năng khoa học giúp tối ưu diện tích sử dụng, đồng thời đảm bảo khả năng vận hành hiệu quả trong dài hạn.

Lễ cất nóc tòa nhà - Dự án bước vào giai đoạn hoàn thiện

Những hình ảnh mới nhất từ công trường cho thấy tòa nhà văn phòng Bigbang Solar đang dần hoàn thiện với nhiều hạng mục quan trọng được triển khai đồng bộ. Sau khi hoàn thành phần kết cấu và tổ chức lễ cất nóc, đội ngũ kỹ sư, giám sát cùng công nhân của Hưng Phú Thịnh tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục hoàn thiện nhằm đảm bảo chất lượng và thời gian bàn giao theo kế hoạch.

Từ hệ thống cơ điện, hoàn thiện mặt ngoài đến các không gian bên trong, từng hạng mục đều được triển khai theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và kiểm soát chặt chẽ. Những hình ảnh thực tế không chỉ phản ánh tiến độ tích cực của dự án mà còn cho thấy sự chỉn chu, chuyên nghiệp của Hưng Phú Thịnh trong từng giai đoạn thi công, từng bước đưa công trình tiến gần ngày hoàn thành và đưa vào vận hành.

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