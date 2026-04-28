iPhone 17 có đủ khiến 15 “lỗi thời”?

Trước sự xuất hiện của iPhone 17, người dùng không khỏi phân vân về việc có nên mua iPhone 15. Với nâng cấp về hiệu năng, điểm Antutu và test game thực tế, khoảng cách giữa hai thế hệ có thể rõ rệt hơn. Bài viết sẽ so sánh nhanh để xem iPhone series 17 có đủ khiến iPhone series 15 “lỗi thời” hay không.

iPhone 15 vs iPhone 17: Nâng cấp có đủ lớn?

iPhone 17 ghi điểm nhờ loạt nâng cấp về sức mạnh xử lý, khả năng chụp ảnh và trải nghiệm tổng thể so với iPhone 15. Tuy nhiên, mức chênh lệch thực tế có đủ lớn để tạo khác biệt rõ ràng hay không vẫn cần đặt thiết bị lên bàn cân so sánh chi tiết.

Khác biệt về phiên bản

Dòng iPhone 17 mang đến nhiều phiên bản như iPhone 17 thường, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone 17e. Thế hệ này tập trung vào chip mới tiến trình nhỏ hơn, RAM tăng, màn hình tần số quét cao hơn trên nhiều phiên bản và cải thiện camera tele.

Khác biệt ngoại hình giữa hai thế hệ

Trong khi đó, iPhone 15 gồm 4 phiên bản chính là iPhone 15 thường, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max, với sự khác biệt chủ yếu nằm ở chip xử lý và camera. 15 thường và Plus sử dụng chip A16 Bionic, còn bản Pro và Pro Max trang bị A17 Pro mạnh hơn, hỗ trợ ray tracing cho game.

Thiết kế và màn hình

iPhone 17 mang đến thay đổi rõ rệt về thiết kế với viền mỏng hơn và cụm camera được tinh chỉnh trên các phiên bản cao cấp. Màn hình được nâng cấp đồng đều hơn giữa các model, khi 17 thường đã hỗ trợ tần số quét lên 120Hz, cải thiện độ sáng và trải nghiệm cuộn nội dung.

Ngược lại, iPhone 15 vẫn giữ phong cách thiết kế quen thuộc với khung nhôm hoặc titan tùy phiên bản và Dynamic Island. iPhone 15 thường chỉ sử dụng màn hình 60Hz, còn bản Pro và Pro Max mới có ProMotion 120Hz tạo sự khác biệt trong độ mượt giữa các model.

Về hiệu năng

Sở hữu chip A19 và A19 Pro, iPhone 17 cho hiệu suất mạnh mẽ hơn đáng kể so với thế hệ trước. Trong bài đo Antutu iPhone 17 Pro có thể đạt khoảng 2,5 triệu điểm, với CPU hơn 750 nghìn điểm và GPU xấp xỉ 900 nghìn điểm.

Chip A19 Pro vượt trội so với A17 Pro

Ở phía còn lại, iPhone 15 Pro sử dụng chip A17 Pro với điểm Antutu vào khoảng 1,5 triệu điểm, trong đó CPU hơn 400 nghìn điểm và GPU khoảng 460 nghìn điểm. Điểm Geekbench 6 của thiết bị này đạt khoảng 2.9xx điểm đơn nhân và hơn 7.000 điểm đa nhân đảm bảo hiệu năng mạnh mẽ cho nhu cầu chơi game.

Test game thực tế

Trong các bài kiểm tra thực tế iPhone 17 thể hiện ưu thế rõ ràng khi vận hành mượt mà những tựa game nặng như Genshin Impact, PUBG Mobile hay Call of Duty Mobile. Máy duy trì FPS ổn định ở thiết lập đồ họa cao, hiện tượng tụt khung hình ít xảy ra và nhiệt độ được kiểm soát tốt hơn khi chơi lâu.

Với iPhone 15, thiết bị vẫn chơi tốt các tựa game phổ biến ở mức thiết lập cao, đặc biệt trên iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max. Dù vậy, iPhone series 15 vẫn đáp ứng tốt nhu cầu chơi game hàng ngày và chưa bị “đuối” trong hầu hết tình huống.

Nên chọn iPhone 15 hay iPhone 17?

Với người dùng ưu tiên sức mạnh xử lý, độ mượt hiển thị và giá trị sử dụng dài hạn, iPhone 17 là lựa chọn hợp lý. Chip A19/A19 Pro mạnh hơn giúp chơi game ổn định, điểm benchmark cao và hỗ trợ tốt các tính năng mới trong tương lai. Ngoài ra, các nâng cấp về màn hình và camera cũng mang lại trải nghiệm tốt hơn.

Người dùng ưu tiên hiệu năng mới

Ngược lại, iPhone 15 vẫn phù hợp với người dùng cần một thiết bị ổn định với chi phí dễ tiếp cận hơn. Hiệu năng từ chip A16 Bionic hoặc A17 Pro vẫn đáp ứng tốt nhu cầu hàng ngày và chơi game phổ biến. Nếu không cần nâng cấp quá nhiều về sức mạnh hay tính năng mới, iPhone series 15 vẫn là lựa chọn hợp lý.