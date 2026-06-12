Trải nghiệm Xiaomi 17T Series: Chip quá khủng, cân mọi tựa game

Xiaomi 17T Series được ra mắt vào cuối tháng 5/2026 bao gồm hai phiên bản là Xiaomi 17T và Xiaomi 17T Pro. Nhờ cấu hình vượt trội, máy sở hữu hiệu năng mạnh mẽ, xử lý mượt nhiều tựa game trên thị trường. Vậy hãy cùng trải nghiệm và đánh giá hiệu năng của bộ đôi điện thoại Xiaomi này.

Trải nghiệm chơi game trên Xiaomi 17T series

Cả hai phiên bản thuộc Xiaomi 17T Series đều sở hữu phần cứng mạnh mẽ trong phân khúc, xứng đáng để người dùng cân nhắc lựa chọn. Vậy chính xác các trải nghiệm với tác vụ nặng như chơi game trên hai mẫu điện thoại này như thế nào?

Xiaomi 17T

Về cấu hình 17T được trang bị chip MediaTek Dimensity 8500 Ultra mạnh mẽ kết hợp cùng dung lượng RAM 12GB chuẩn LPDDR5X. Cấu hình này cho phép người dùng thoải mái treo game, mở nhiều ứng dụng cùng lúc mà không lo phải tải lại, mang lại trải nghiệm liền mạch, không bị gián đoạn.

Trong bài test hiệu năng thực tế được thực hiện bởi Sforum, điện thoại mang lại điểm số ấn tượng với hơn 2 triệu điểm AnTuTu. Chi tiết kết quả điểm số hiệu năng như sau:

Điểm AnTuTu: 2,080,769 điểm (CPU: 601,941 và GPU: 617,416)

Điểm Geekbench 6: 1,628 đơn nhân và 6,174 điểm đa nhân

Điểm Antutu đạt trên 2 triệu điểm tổng

Trong trải nghiệm chơi game thực tế Xiaomi 17T cho tốc độ khung hình ổn định tốt trong các tựa game như PUBG Mobile hay Liên Quân Mobile ở thiết lập đồ họa cao. Trải nghiệm mượt mà này có được nhờ sự tối ưu của HyperOS 3 với các hiệu ứng chuyển cảnh liền mạch.

Ngoài ra, sản phẩm còn được trang bị hệ thống tản nhiệt 3D IceLoop với gel dẫn nhiệt 6W/mK giúp kiểm soát nhiệt độ hiệu quả hơn trong quá trình chơi game. Nhờ đó, người dùng có thể cầm nắm thoải mái hơn trong thời gian dài mà không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao.

Xiaomi 17T Pro

Trên phiên bản 17T Pro thì máy cũng được trang bị RAM 12GB và sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 tiến trình 3nm mạnh mẽ hơn. Máy còn được trang bị GPU Mali G1-Ultra cùng chip AI NPU 990, giúp xử lý hiệu quả các tác vụ đồ họa 3D và tối ưu mức tiêu thụ điện năng.

Khi thực hiện các bài kiểm tra với Geekbench 6 và AnTuTu, Xiaomi 17T Pro ghi nhận những kết quả rất ấn tượng:

Geekbench 6: 2,854 điểm đơn nhân và 8,042 điểm đa nhân

AnTuTu: 3,221,071 điểm tổng, trong đó CPU đạt 937,856 và GPU đạt 1,243,088 điểm

17T Pro cho điểm Antutu ấn tượng đến hơn 3 triệu

Trong quá trình chơi Genshin Impact ở thiết lập 60 FPS, máy có hiện tượng dao động nhẹ ở 2 - 3 phút đầu nhưng sau khoảng 15 phút sẽ có hiệu năng ổn định hơn. Chỉ số FPS trung bình đạt 59.4 và nhiệt độ chỉ dao động 37-39°C.

Khi trải nghiệm ở các tựa game khác như Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến ở thiết lập 120fps, máy mang lại tốc độ khung hình trung bình 119.1 ổn định. Ở tựa game PUBG Mobile, máy không quá nóng với mức nhiệt chỉ khoảng 37°C và tốc độ FPS trung bình 117.3.

Xiaomi 17T Series giá bao nhiêu tiền? Mua ở đâu uy tín

Xiaomi 17T Series có giá bán khởi điểm từ 16.490.000 đồng cho 17T và 21.490.000 đồng cho phiên bản 17T Pro (Có thể thay đổi theo từng thời điểm). Đây là mức giá đáng cân nhắc đối với những người dùng ưu tiên hiệu năng, tuy nhiên tùy từng nhu cầu mà người dùng có thể lựa chọn phiên bản tương ứng.

Sau khi lựa chọn được phiên bản phù hợp, người dùng nên tìm đến các hệ thống bán lẻ uy tín như CellphoneS để đảm bảo quyền lợi và chất lượng sản phẩm. Hệ thống sở hữu 17T series với nhiều lựa chọn màu sắc cùng với các ưu đãi thu cũ, trợ giá lên đời hay chính sách bảo hành chuẩn Xiaomi.

Lời kết

Nhìn chung, Xiaomi 17T Series mang đến bước tiến đáng kể về hiệu năng với sự kết hợp giữa vi xử lý thế hệ mới và khả năng tối ưu phần cứng hiệu quả. Không chỉ đạt điểm số benchmark ấn tượng, bộ đôi này còn cho trải nghiệm thực tế mượt mà khi chơi nhiều tựa game phổ biến hiện nay. Với mức giá dễ tiếp cận trong phân khúc, Xiaomi 17T Series là lựa chọn đáng cân nhắc dành cho người dùng đang tìm kiếm một chiếc smartphone có hiệu năng mạnh mẽ để phục vụ cả nhu cầu giải trí lẫn sử dụng hằng ngày.