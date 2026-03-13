Tại sao doanh nghiệp nên chọn phần mềm ERP “Make in Vietnam”?

Phần mềm ERP được xem là một trong những hệ thống quản trị quan trọng đối với nhiều doanh nghiệp trong kỷ nguyên 4.0. Tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu về các giải pháp ERP, nhiều doanh nghiệp đặt ra câu hỏi: Nên lựa chọn ERP ngoại hay ERP “Make in Vietnam” để đảm bảo hiệu quả vận hành và tính chủ động trong quá trình vận hành?

Bài toán “bản địa hóa” trong triển khai ERP tại Việt Nam

Trong nhiều năm qua, thị trường ERP tại Việt Nam chủ yếu do các nhà cung cấp phần mềm nước ngoài chiếm lĩnh. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty FDI và tập đoàn lớn đã lựa chọn phần mềm ERP nước ngoài với kỳ vọng có thể áp dụng và hưởng lợi từ các mô hình quản trị tiên tiến trên thế giới. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực tế lại gặp không ít khó khăn.

Phần mềm ERP nội có khả năng tùy chỉnh tốt hơn ERP ngoại.

Việc phải tùy chỉnh sâu để “Việt hóa” hệ thống ERP ngoại phù hợp với chuẩn mực kế toán, chính sách thuế, quy trình vận hành và văn hóa doanh nghiệp Việt Nam không chỉ khiến thời gian triển khai kéo dài, mà còn phát sinh chi phí lớn. Mặt khác, khi triển khai phần mềm ERP ngoại, doanh nghiệp Việt cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình vận hành, nâng cấp sau này.

Đây chính là điểm xuất phát cho sự phát triển của các giải pháp phần mềm ERP “Make in Vietnam”. Những phần mềm này được xây dựng dựa trên sự am hiểu sâu sắc thị trường và đặc thù quản trị trong nước.

Vì sao phần mềm ERP “Make in Vietnam” ngày càng được doanh nghiệp lựa chọn?

Ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam quyết định lựa chọn phần mềm ERP nội địa. Những lý do quan trọng phải kể đến:

Doanh nghiệp Việt Nam nên lựa chọn triển khai phần mềm ERP nội.

Phù hợp với nghiệp vụ và điều kiện pháp lý trong nước

Một trong những lợi thế lớn nhất của ERP “Make in Vietnam” nằm ở mức độ phù hợp với nghiệp vụ doanh nghiệp Việt. Các hệ thống này thường được thiết kế để đáp ứng chuẩn mực kế toán, quy định thuế và yêu cầu báo cáo theo pháp luật Việt Nam, giúp doanh nghiệp giảm đáng kể công sức điều chỉnh khi triển khai.

Đặc biệt, với các doanh nghiệp sản xuất hoặc doanh nghiệp có mô hình quản trị phức tạp, việc lựa chọn phần mềm quản lý doanh nghiệp được phát triển trong nước sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo hệ thống được thiết kế bám sát thực tế vận hành. Nhờ đó, doanh nghiệp không cần phải thay đổi quy trình để “phù hợp với phần mềm”.

Hầu hết các phần mềm ERP nội địa trên thị trường hiện nay đều được phát triển theo định hướng này, tập trung giải quyết bài toán quản trị tổng thể cho doanh nghiệp Việt. Trong đó, nổi bật có thể kể đến phần mềm 3S ERP do ITG Technology phát triển. Giải pháp được thiết kế phù hợp với đặc thù quản trị của doanh nghiệp trong nước thông qua 06 module cốt lõi theo chuẩn quốc tế. Các module có tính liên kết, kế thừa dữ liệu, giúp doanh nghiệp quản lý xuyên suốt các nghiệp vụ từ mua hàng, bán hàng, tồn kho, sản xuất đến tài chính· kế toán,...

Triển khai phần mềm ERP nội giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí và hiệu quả đầu tư

So với các giải pháp ERP ngoại, ERP “Make in Vietnam” thường có chi phí bản quyền và triển khai phù hợp hơn với mặt bằng tài chính của doanh nghiệp trong nước.

Quan trọng hơn, khi sử dụng phần mềm ERP nội, doanh nghiệp sẽ chủ động về công nghệ hơn so với khi triển khai giải pháp ngoại. Điều này cho phép doanh nghiệp điều chỉnh quy trình, bổ sung tính năng và mở rộng hệ thống theo đúng nhu cầu thực tế. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể tối đa hóa giá trị đầu tư ERP trong dài hạn, đồng thời hạn chế rủi ro phụ thuộc vào lộ trình phát triển và chính sách của nhà cung cấp nước ngoài.

Sự hỗ trợ nhanh chóng từ các đơn vị cung cấp trong nước

Một yếu tố ngày càng được doanh nghiệp quan tâm là chất lượng và tốc độ hỗ trợ của nhà cung cấp trong quá trình triển khai và vận hành ERP. Với các giải pháp nước ngoài, rào cản về ngôn ngữ, múi giờ và quy trình hỗ trợ nhiều tầng lớp có thể khiến việc xử lý sự cố hoặc điều chỉnh hệ thống mất nhiều thời gian.

Ngược lại, các nhà cung cấp ERP nội địa có lợi thế rõ rệt trong việc hỗ trợ trực tiếp, nhanh chóng và sát với thực tế vận hành của doanh nghiệp. Khả năng trao đổi trực tiếp với đội ngũ tư vấn, kỹ thuật trong nước giúp doanh nghiệp giải quyết vấn đề kịp thời, giảm gián đoạn hoạt động và nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống.

Khả năng tùy biến linh hoạt theo từng giai đoạn phát triển

Phần mềm ERP “Make in Vietnam” thường được thiết kế theo kiến trúc mở, cho phép doanh nghiệp dễ dàng mở rộng hoặc điều chỉnh chức năng theo từng giai đoạn phát triển.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh doanh nghiệp Việt thường xuyên thay đổi mô hình kinh doanh để thích ứng với thị trường. Việc có thể tùy chỉnh hệ thống phần mềm ERP mà không ảnh hưởng đến toàn bộ nền tảng giúp doanh nghiệp giảm rủi ro khi mở rộng quy mô hoặc tái cấu trúc hoạt động.

Lựa chọn phần mềm ERP phù hợp là một trong những yếu tố then chốt quyết định hiệu quả quản trị của doanh nghiệp. Với lợi thế về mức độ bản địa hóa, khả năng tùy biến linh hoạt, chi phí hợp lý và sự hỗ trợ nhanh chóng từ nhà cung cấp trong nước, phần mềm ERP “Make in Vietnam” đang dần khẳng định vị thế trên thị trường.