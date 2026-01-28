Đảng bộ xã Lâm Thao: 42 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng

{title}
{publish}
{head}
Chiều 28/1, Đảng ủy xã Lâm Thao tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2 tặng các đảng viên thuộc Đảng bộ xã. Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dự và trao Huy hiệu Đảng.
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bùi Thị Minh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Nguyễn Văn Thoa.
Đồng chí Nguyễn Quang Anh - TUV, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Lâm Thao trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.
Đợt trao Huy hiệu Đảng 3/2 năm nay, Đảng bộ xã Lâm Thao có 42 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và 39 đảng viên được tặng Huy hiệu từ 30 đến 60 năm tuổi Đảng. Đây là những đảng viên tiêu biểu, từng trải qua nhiều cương vị công tác, luôn kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, gương mẫu trong sinh hoạt và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bùi Thị Minh chúc mừng các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt này. Đồng chí khẳng định: Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng trao tặng cho các đảng viên có nhiều đóng góp, cống hiến cho Đảng. Đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vinh dự đối với cá nhân và gia đình mà còn là vinh dự của Đảng bộ xã Lâm Thao.
Đồng chí Bùi Thị Minh mong muốn các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng luôn luôn phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm xây dựng Đảng bộ xã ngày càng phát triển.
Đăng Khoa
baophutho.vn Chiều 28/1, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.
baophutho.vn Chiều 28/1, đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thăm và trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng...
baophutho.vn Sinh hoạt chi bộ ở xóm Mý, xã Vân Sơn thường bắt đầu rất giản dị. Không phải những báo cáo dài hay con số tổng hợp, mà là những việc đang diễn...
baophutho.vn Sáng 28/1, Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Phú Thọ, Đơn vị bầu cử số 1 tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác bầu cử đại biểu...
baophutho.vn Sáng 28/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 1/2026 thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu...
baophutho.vn Sau sáp nhập địa giới hành chính, công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy xã Vĩnh Phú xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm kịp thời chấn chỉnh...
Trong suốt hành trình tìm đường cứu nước kể từ ngày rời Sài Gòn 5/6/1911 đến ngày trở về Tổ quốc 28/1/1941 (mồng 2 Tết Tân Tỵ), Nguyễn Tất Thành-Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh đã...