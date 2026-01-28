Chính trị
Đảng bộ xã Lâm Thao: 42 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng

Chiều 28/1, Đảng ủy xã Lâm Thao tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2 tặng các đảng viên thuộc Đảng bộ xã. Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dự và trao Huy hiệu Đảng.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bùi Thị Minh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Nguyễn Văn Thoa.

Đồng chí Nguyễn Quang Anh - TUV, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Lâm Thao trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Đợt trao Huy hiệu Đảng 3/2 năm nay, Đảng bộ xã Lâm Thao có 42 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và 39 đảng viên được tặng Huy hiệu từ 30 đến 60 năm tuổi Đảng. Đây là những đảng viên tiêu biểu, từng trải qua nhiều cương vị công tác, luôn kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, gương mẫu trong sinh hoạt và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bùi Thị Minh chúc mừng các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt này. Đồng chí khẳng định: Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng trao tặng cho các đảng viên có nhiều đóng góp, cống hiến cho Đảng. Đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vinh dự đối với cá nhân và gia đình mà còn là vinh dự của Đảng bộ xã Lâm Thao.

Đồng chí Bùi Thị Minh mong muốn các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng luôn luôn phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm xây dựng Đảng bộ xã ngày càng phát triển.

