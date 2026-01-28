Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nghe báo cáo quy hoạch phân khu đô thị và quản lý nhà ở

Chiều 28/1, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Xây dựng báo cáo một số nội dung liên quan đến quy hoạch phân khu đô thị và công tác quản lý nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Sở Xây dựng báo cáo kết quả thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở xã hội Hòa Phong, phường Việt Trì; báo cáo thẩm định điều chỉnh cục bộ các quy hoạch phân khu theo Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc, gồm các phân khu ký hiệu A1, A3, B4; báo cáo thẩm định điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 kiến trúc cảnh quan trục không gian Bắc - Nam đô thị Vĩnh Phúc; báo cáo kết quả rà soát các quỹ đất 20% dành cho nhà ở xã hội trong các dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Văn phòng UBND tỉnh cho ý kiến về Dự án Khu nhà ở xã hội Hòa Phong.

Dự án Khu nhà ở xã hội Hòa Phong thuộc địa bàn phường Việt Trì có diện tích đất đề xuất đầu tư hơn 14.497m2, trong đó diện tích xây dựng nhà ở xã hội hơn 11.598m2 (chiếm 80%), nhà ở thương mại hơn 2.899m2 (chiếm 20%). Quy mô dự án gồm 3 tòa nhà ở xã hội và 1 tòa nhà ở thương mại, được thiết kế theo kiến trúc hiện đại, đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, cảnh quan.

Đối với việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 kiến trúc cảnh quan trục không gian Bắc - Nam đô thị Vĩnh Phúc, tổng diện tích điều chỉnh khoảng 9,46ha, chiếm khoảng 1,15% tổng diện tích đồ án đã được phê duyệt. Quy hoạch phân khu A1 có tổng diện tích điều chỉnh 54,65ha tại 14 vị trí; phân khu B4 có tổng diện tích điều chỉnh 34,81ha tại 11 vị trí; phân khu A3 có tổng diện tích điều chỉnh 38,519ha tại 3 vị trí.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Xuân Quang báo cáo một số nội dung về quy hoạch phân khu đô thị, quản lý nhà ở.

Về công tác rà soát các dự án có quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội, đến nay, các tổ công tác đã rà soát 71 dự án, trong đó có 10 dự án nhà ở xã hội, 60 dự án khu đô thị, khu nhà ở có quỹ đất 20% dành cho nhà ở xã hội và 1 dự án thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội bằng tiền.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo đúng tiến độ và quy định của pháp luật. Đối với Dự án Khu nhà ở xã hội Hòa Phong, đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành liên quan và phường Việt Trì xây dựng phương án cụ thể về thẩm định tài sản, lập phương án tháo dỡ; rà soát kỹ các trường hợp phải di dời, xác định chính xác phương án hỗ trợ cho người dân trong quá trình triển khai.

Liên quan đến việc điều chỉnh cục bộ các quy hoạch phân khu A1, A3, B4 và Quy hoạch chi tiết trục không gian Bắc - Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các xã, phường trong khu vực quy hoạch tiếp tục rà soát, cập nhật các quy hoạch chung của tỉnh, quy hoạch ngành, lĩnh vực; phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn để hoàn thiện các nội dung điều chỉnh, tạo hành lang pháp lý phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó lưu ý bổ sung quỹ đất và các dự án nhà ở xã hội.

Lãnh đạo phường Vĩnh Yên phát biểu tại hội nghị.

Đối với quỹ đất 20% dành cho nhà ở xã hội trong các dự án khu đô thị, khu nhà ở, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường nơi có dự án khẩn trương lập và triển khai kế hoạch bồi thường, giải phóng mặt bằng cho từng dự án cụ thể. Đối với những dự án đã có mặt bằng sạch, Sở Xây dựng cần đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Trường hợp chủ đầu tư không có nhu cầu hoặc không tích cực triển khai xây dựng nhà ở xã hội theo tiến độ được phê duyệt, giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, đề xuất thu hồi diện tích đất để lựa chọn chủ đầu tư khác thực hiện theo đúng quy định.

Lê Minh