Công bố quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Giấy Việt Nam

Sáng 28/1, Tổng Công ty Giấy Việt Nam đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Giấy Việt Nam; Quyết định của Hội đồng thành viên Tổng Công ty về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Giấy Việt Nam.

Đại diện Bộ Công Thương trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Giấy Việt Nam cho ông Tạ Đức Long.

Hội nghị đã công bố và trao Quyết định của Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Giấy Việt Nam đối với ông Tạ Đức Long - Quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty Giấy Việt Nam. Đồng thời, công bố và trao Quyết định của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Giấy Việt Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Tạ Đức Long - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Giấy Việt Nam, kiêm giữ chức Tổng Giám đốc Tổng Công ty Giấy Việt Nam.

Đại diện Hội đồng thành viên Tổng Công ty Giấy Việt Nam trao Quyết định cho ông Tạ Đức Long kiêm giữ chức Tổng Giám đốc Tổng Công ty Giấy Việt Nam.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Tạ Đức Long nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công Thương và Đảng ủy, Hội đồng thành viên Tổng Công ty. Trên cương vị được giao, ông Long hứa tuyệt đối chấp hành sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Tổng Công ty; phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Các đại biểu chúc mừng ông Tạ Đức Long.

