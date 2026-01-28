Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sáng 28/1, Cụm thi đua số 3 ngành Văn hoá, thể thao và du lịch (VH,TT&DL) tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2025. Đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Phú Thọ, Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 và lãnh đạo Sở VH,TT&DL các tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 năm 2025 phát biểu tại hội nghị.

Cụm thi đua số 3 gồm Sở VH,TT&DL các tỉnh: Phú Thọ, Thái Nguyên, Lào Cai. Năm 2025, với sự chủ động, linh hoạt trong việc ban hành quy chế hoạt động, kế hoạch triển khai, phong trào thi đua yêu nước của Cụm thi đua số 3 đạt nhiều kết quả tích cực. Các địa phương đã tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội quy mô lớn, có sức lan tỏa cao. Tiêu biểu là Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2025 (Phú Thọ); Lễ hội “Thái Nguyên - Hương sắc danh Trà”; Festival sông Hồng - Lào Cai 2025, Hội chợ Du lịch quốc tế Lào Cai lần thứ nhất...

Công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa được chú trọng, nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được lập hồ sơ, xếp hạng và đề nghị ghi danh ở cấp quốc gia, quốc tế, góp phần khẳng định giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh: Phú Thọ, Lào Cai, Thái Nguyên đồng chủ trì hội nghị.

Lĩnh vực thể dục thể thao có nhiều khởi sắc. Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển mạnh, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Thể thao thành tích cao của các tỉnh trong cụm tiếp tục khẳng định vị thế trên đấu trường quốc gia và quốc tế với hàng nghìn huy chương các loại, trong đó nhiều vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games và các giải châu lục, thế giới.

Hoạt động du lịch phục hồi và tăng trưởng ấn tượng. Năm 2025, tổng lượng khách du lịch đến các tỉnh trong cụm đạt hàng chục triệu lượt, doanh thu du lịch tăng cao, riêng Lào Cai đạt trên 46,5 nghìn tỷ đồng; Phú Thọ đạt khoảng 14,8 nghìn tỷ đồng; Thái Nguyên đạt trên 7,4 nghìn tỷ đồng. Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, xây dựng sản phẩm mới, liên kết vùng được đẩy mạnh, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của các địa phương.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tham luận về công tác thi đua khen thưởng tại hội nghị.

Bên cạnh đó, công tác thông tin, báo chí, xuất bản được quản lý chặt chẽ, hoạt động tuyên truyền được định hướng kịp thời, hiệu quả; tỷ lệ tin, bài tích cực chiếm trên 97%, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về văn hóa, con người và tiềm năng phát triển của các tỉnh trong cụm. Công tác cải cách hành chính, thi đua khen thưởng được triển khai nghiêm túc đã kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, tạo động lực thi đua sôi nổi trong toàn ngành.

Tại hội nghị, các đơn vị thống nhất suy tôn Sở VH,TT&DL Phú Thọ nhận Cờ thi đua của Bộ VH,TT&DL năm 2025; Sở VH,TT&DL các tỉnh Thái Nguyên, Lào Cai nhận Bằng khen của Bộ VH,TT&DL. Năm 2026, Sở VH,TT&DL Thái Nguyên làm cụm trưởng; Sở VH,TT&DL Lào Cai là cụm phó Cụm thi đua số 3.

Các đơn vị tặng quà lưu niệm tại hội nghị.

Lê Minh