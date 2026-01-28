Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm trao quà Tết tặng các hộ nghèo xã Hội Thịnh

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 28/1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng quà Tết cho các hộ nghèo xã Hội Thịnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm trao quà Tết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho các hộ nghèo.

Xã Hội Thịnh có hệ thống giao thông phát triển và trên địa bàn có 3 cụm công nghiệp được quy hoạch. Năm 2025, kinh tế - xã hội của xã phát triển khá toàn diện; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng mạnh cơ cấu thương mại - dịch vụ. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, chăm lo và phát triển toàn diện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an toàn giao thông chuyển biến tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao. Hết năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm còn 0,12%.

Trao 18 suất quà cho hộ nghèo xã Hội Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Hội Thịnh đạt được trong năm 2025. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình giảm nghèo bền vững; chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo, người yếu thế, để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí an vui, đầm ấm.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hội Thịnh Vũ Thị Thu Hòa trao quà Tết cho các hộ nghèo.

Nhân dịp này, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Hội Thịnh và các nhà hảo tâm đã trao những phần quà Tết ý nghĩa đến các hộ nghèo trên địa bàn.

Mai Anh