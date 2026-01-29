Ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận

Ngày 29/1, Đảng ủy xã Tam Đảo và Đảng ủy Nhà máy Z195 đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận năm 2026.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Tam Đảo và Đảng ủy Nhà máy Z195 ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận năm 2026.

Tại hội nghị, các đơn vị tập trung vào nội dung nghiên cứu, tham mưu đề xuất, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, các giải pháp tiến hành công tác dân vận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phối hợp thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và tình hình thực tiễn tại xã Tam Đảo.

Tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên Nhà máy Z195 và Nhân dân xã Tam Đảo thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Làm tốt công tác tuyên truyền và giáo dục truyền thống lịch sử của Đảng, quân đội; thành tựu của đất nước trong gần 40 năm đổi mới, thành tựu nổi bật của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Nhà máy Z195 và xã Tam Đảo; nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”.

Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động; tích cực đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận - tuyên truyền, nhất là các địa bàn trọng điểm, chiến lược, địa bàn đơn vị đóng quân, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo. Phối hợp tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, xây dựng Nhà máy Z195 vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; quán triệt các cơ quan, đơn vị sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIV vào cuộc sống; vận động cán bộ, đảng viên và cử tri tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, các chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương Quân đội... góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, công nhân viên Nhà máy và Nhân dân xã Tam Đảo.

Toàn cảnh hội nghị.

Triển khai Đề án “Quân đội tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch trong tình hình mới” (Đề án 57). Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, trọng tâm là bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo cho các lực lượng làm công tác dân vận của Đảng ủy Z195 và Đảng ủy xã Tam Đảo...

Thông qua chương trình phối hợp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xã Tam Đảo và sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng Nhà máy Z195 về công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Qua đó tiếp tục củng cố, phát triển mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, quân đội với Nhân dân, giữa Nhà máy Z195 với lãnh đạo, chính quyền, ban, ngành đoàn thể và Nhân dân xã Tam Đảo.

Trần Tỉnh