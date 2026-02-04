Nơi “ươm mầm” những đảng viên trẻ

Đảng ta đặc biệt coi trọng công tác phát triển đảng viên trẻ là học sinh, sinh viên nhằm xây dựng đội ngũ kế cận có bản lĩnh chính trị, trí tuệ và khát vọng cống hiến. Tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Yên Lạc, nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo môi trường để học sinh ưu tú rèn luyện, phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Ươm mầm lý tưởng từ những học sinh tiêu biểu

Em Trần Kim Ly, học sinh lớp 12A1 là một trong những quần chúng ưu tú được Chi bộ Trung tâm bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm học 2025-2026, Kim Ly đạt giải Khuyến khích môn Ngữ văn. Không chỉ học tập nghiêm túc, em còn tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, luôn thể hiện ý thức rèn luyện và tinh thần trách nhiệm trong tập thể.

Chia sẻ về mục tiêu phấn đấu vào Đảng, Kim Ly tâm sự: “Em mong được đứng trong hàng ngũ của Đảng để có thêm động lực rèn luyện, học tập và đóng góp một phần công sức, trí tuệ cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Với em, phấn đấu vào Đảng trước hết là học tập tốt, sống trung thực, có trách nhiệm và sẵn sàng cống hiến”. Kim Ly ấp ủ ước mơ trở thành giáo viên. Em xác định trước mắt sẽ nỗ lực học tập tốt, phấn đấu đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, làm cơ sở xét tuyển vào đại học.

Em Trần Kim Ly trao đổi việc học tập và rèn luyện cùng giáo viên.

Cùng chung khát vọng cống hiến, em Nguyễn Thị Thùy Dương, học sinh lớp 12A3 có hai năm học liên tiếp đạt thành tích xuất sắc trong học tập, là gương mặt tiêu biểu trong các phong trào của nhà trường. Em luôn gương mẫu, nhiệt tình, được thầy cô và bạn bè tin tưởng.

Thùy Dương chia sẻ: “Em mơ ước sau này trở thành hướng dẫn viên du lịch. Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng, mỗi người trẻ nếu được trang bị kiến thức, kỹ năng, ngoại ngữ và bản lĩnh chính trị vững vàng sẽ góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của quê hương, đất nước ra thế giới. Với em, phấn đấu vào Đảng là động lực để sống có trách nhiệm hơn và cống hiến nhiều hơn cho xã hội”.

Em Nguyễn Thị Thùy Dương - một trong những đoàn viên ưu tú, nguồn phát triển đảng viên trẻ của Trung tâm GDNN-GDTX Yên Lạc.

Theo cô giáo Nguyễn Thị Huyền, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A3, công tác phát hiện, giới thiệu học sinh ưu tú cho Chi bộ được thực hiện xuyên suốt trong quá trình học tập và rèn luyện. Giáo viên chủ nhiệm phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên theo dõi, đánh giá toàn diện về học lực, đạo đức và tinh thần tham gia phong trào của học sinh. Những học sinh được giới thiệu xem xét kết nạp Đảng đều là các em có học lực giỏi, hạnh kiểm tốt, tích cực tham gia hoạt động phong trào của trường.

Xuất phát từ yêu cầu xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh trong các cơ sở giáo dục, Chi bộ Trung tâm GDNN-GDTX Yên Lạc xác định công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên là học sinh, không chỉ nhằm trẻ hóa đội ngũ mà còn góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, hình thành lớp thanh niên có bản lĩnh chính trị, đạo đức và trí tuệ. Chi bộ đã lãnh đạo các đoàn thể, tổ chuyên môn, Đoàn Thanh niên và giáo viên chủ nhiệm phối hợp chặt chẽ trong công tác tạo nguồn. Việc phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú được triển khai sớm, có lộ trình rõ ràng ngay từ lớp 10, lớp 11, bảo đảm đúng quy trình, chặt chẽ và thực chất.

Từ tháng 1/2021 - 12/2025, Chi bộ Trung tâm đã bồi dưỡng 93 quần chúng ưu tú, trong đó có 64 học sinh, 29 giáo viên và đã két nạp 35 đảng viên mới. Đến nay, Trung tâm có 14 đảng viên là học sinh, khẳng định tính đúng đắn, hiệu quả của mô hình “đảng viên tuổi 18” trong môi trường giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Bên cạnh đó, nhiều học sinh sau khi hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng được giới thiệu về địa phương tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp khi đủ điều kiện, góp phần bảo đảm tính liên tục, bền vững trong công tác phát triển Đảng.

Lễ kết nạp đảng viên tại Trung tâm GDNN-GDTX Yên Lạc - dấu mốc trưởng thành của các học sinh ưu tú.

Gắn phát triển Đảng với nâng cao chất lượng giáo dục

Thực tiễn cho thấy, quá trình phấn đấu vào Đảng đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy học sinh nỗ lực học tập, tu dưỡng đạo đức, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế nhà trường.

Chất lượng giáo dục của Trung tâm không ngừng được nâng cao, với tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT nhiều năm liền đạt từ 98 - 100%, nhiều em trúng tuyển nguyện vọng 1 vào các trường đại học, cao đẳng. Trong các kỳ thi học sinh giỏi và cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, Trung tâm luôn có học sinh tham gia và đạt giải, qua đó khẳng định vai trò lá cờ đầu trong khối GDNN-GDTX của tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Nguyễn Viết Cường - Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Yên Lạc cho biết: “Thời gian tới, Chi bộ tiếp tục xác định công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên học sinh, là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài. Đến hết năm 2025, Trung tâm có 38 học sinh hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; dự kiến học kỳ II năm học 2025-2026 sẽ lựa chọn 12 đoàn viên tiêu biểu để xem xét kết nạp Đảng vào dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5).”

Cùng với đó, Chi bộ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh về ý nghĩa của công tác phát triển Đảng trong trường học; tăng cường phối hợp với Đoàn Thanh niên trong quản lý, giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, gắn chặt với nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh đặt ra ngày càng cao, việc phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên trẻ là học sinh, sinh viên có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Thực tiễn tại Trung tâm GDNN-GDTX Yên Lạc cho thấy, khi chủ trương của Đảng được cụ thể hóa bằng những cách làm chủ động, bài bản sẽ góp phần hình thành đội ngũ đảng viên kế cận vừa có lý tưởng, vừa có năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nguyễn Toàn