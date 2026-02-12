Hành trình từ đam mê đến đỉnh cao quốc gia môn Tin học

Trong hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức, mỗi thành công đều in dấu sự nỗ lực bền bỉ của học trò và sự tận tâm của người thầy. Câu chuyện của em Kiều Minh Vương - học sinh lớp 12 chuyên Tin, Trường THPT Chuyên Hùng Vương là minh chứng rõ nét cho điều đó.

Ngay từ bậc Tiểu học, em Kiều Minh Vương đã bộc lộ năng khiếu nổi bật với môn Toán. Huy chương Vàng Violympic Toán cấp Quốc gia, Huy chương Đồng MYTS và Giải Khuyến khích IOE cấp Quốc gia là những dấu mốc đầu tiên khẳng định tư duy logic sắc bén của em.

Dù đạt nhiều thành tích cao trong học tập, em Kiều Minh Vương luôn khiêm tốn và gần gũi chia sẻ kinh nghiệm học cùng các bạn trong lớp.

Bước vào THCS, em không ngừng thử sức ở các sân chơi lớn, đạt nhiều giải cao ở các môn Toán, Tin học và Robotic. Chính trong quá trình ấy, em nhận ra niềm đam mê đặc biệt dành cho Tin học - nơi những bài toán không chỉ dừng lại ở con số mà còn mở ra thế giới của thuật toán và lập trình.

Năm học 2023 - 2024, Kiều Minh Vương xuất sắc trở thành á khoa đầu vào lớp chuyên Tin, Trường THPT Chuyên Hùng Vương. Đây là bước ngoặt quan trọng, đưa em vào môi trường học tập chuyên sâu, nơi tư duy thuật toán được rèn luyện ở mức độ cao và tính kỷ luật được đặt lên hàng đầu. Với sự nỗ lực không ngừng, năm lớp 10, Kiều Minh Vương đã đạt giải Nhất tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tin học, cùng các huy chương tại Trại hè Hùng Vương và Duyên Hải Bắc Bộ.

Năm học 2024 - 2025, Kiều Minh Vương ghi dấu ấn với Giải Ba tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia môn Tin học. Nhưng với em đó chưa phải là điểm dừng. Những buổi ôn luyện chuyên sâu, những lần phân tích từng lỗi nhỏ trong bài làm, những đêm miệt mài học tập... đã tạo nên bước đột phá trong năm học 2025 - 2026. Kết quả xứng đáng đã đến khi Kiều Minh Vương trở thành thủ khoa tại Kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi môn Tin học của tỉnh Phú Thọ và xuất sắc giành giải Nhất tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia môn Tin học - xếp thứ 7 toàn quốc.

Theo em Kiều Minh Vương, điều quan trọng nhất khi học Tin học là rèn tư duy giải quyết vấn đề. Mỗi bài toán không chỉ để tìm ra đáp án, mà là cơ hội để hiểu sâu bản chất thuật toán. Em luôn bắt đầu bằng việc phân tích kỹ yêu cầu đề bài, chia nhỏ vấn đề, xác định giới hạn dữ liệu trước khi lựa chọn hướng tiếp cận tối ưu.

Với thói quen mỗi ngày giải ít nhất một vài bài toán mới để giữ “cảm giác thuật toán”. Vương rất kiên trì, với những bài làm sai, em không bỏ qua mà dành thời gian xem lại từng bước, tìm cho ra nguyên nhân sai sót. Theo em, chính những lần sửa lỗi giúp bản thân tiến bộ nhanh nhất.

Em Kiều Minh Vương (đứng thứ 2 từ trái sang) cùng gia đình.

Bên cạnh đó, Vương đặc biệt chú trọng học hỏi từ thầy cô và bạn bè. Em thường trao đổi, thảo luận nhiều cách giải khác nhau cho cùng một bài toán để mở rộng tư duy. Việc tham gia các kỳ thi thử, các trại hè, các sân chơi học thuật giúp em làm quen với áp lực phòng thi và nâng cao bản lĩnh thi đấu.

Một bí quyết quan trọng khác của Vương là giữ sự cân bằng. Em sắp xếp thời gian hợp lý giữa học tập và nghỉ ngơi, duy trì thể thao nhẹ nhàng để đảm bảo sức khỏe và tinh thần tỉnh táo. Với em, thành tích cao không đến từ việc học quá sức trong thời gian ngắn, mà từ sự kỷ luật và bền bỉ mỗi ngày.

Thầy Nguyễn Tiến Cường, giáo viên chủ nhiệm cho biết: Kiều Minh Vương rất khiêm tốn và có ý thức trách nhiệm với tập thể. Em luôn sẵn sàng chia sẻ kiến thức với bạn bè, giữ tinh thần đoàn kết và lan tỏa niềm đam mê Tin học đến mọi người xung quanh. Tôi tin rằng với nền tảng vững chắc cùng ý chí và khát vọng lớn, em sẽ tiến xa hơn nữa trên con đường chinh phục những đỉnh cao mới.

Giải Nhất Quốc gia là cột mốc quan trọng, nhưng không phải đích đến cuối cùng, Kiều Minh Vương đang tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng chinh phục những sân chơi cao hơn.

Hương Giang