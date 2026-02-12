Phú Thọ: 29 thí sinh trúng tuyển giáo viên theo chính sách thu hút

Ngày 11/2, theo Thông báo của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2025, kỳ tuyển dụng có 32 thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2, trong đó 1 thí sinh vắng mặt. Kết quả, 29 thí sinh trúng tuyển, 2 thí sinh không trúng tuyển.

Cô và trò Trường Mầm non Hoa Hồng, phường Việt Trì.

Các thí sinh trúng tuyển được bố trí vào các vị trí giáo viên hạng III ở các cấp học: Mầm non, tiểu học, THCS và THPT tại nhiều xã, phường và Trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Một số vị trí tuyển dụng tại các Trường THPT chuyên, các địa bàn còn khó khăn, góp phần bổ sung đội ngũ giáo viên chất lượng theo chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng.

UBND tỉnh giao Hội đồng tuyển dụng thông báo công khai kết quả và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định; đồng thời giao Giám đốc Sở GD&ĐT ban hành quyết định tuyển dụng đối với các thí sinh trúng tuyển.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển, người trúng tuyển phải hoàn thiện đầy đủ hồ sơ tại Sở GD&ĐT để làm cơ sở ký quyết định tuyển dụng. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Hiền Mai