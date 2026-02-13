Giáo dục
Một học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc được triệu tập tham dự Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương

Ngày 13/2, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Bộ GD&ĐT ban hành Công văn số 35/VNCCCT về việc triệu tập học sinh tham gia Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMO) năm 2026. Theo đó, em Nguyễn Duy Thành, học sinh lớp 12A1 - Chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc đoạt giải Nhất học sinh giỏi Quốc gia môn Toán năm học 2025-2026 được triệu tập tham dự kỳ thi này cùng 21 học sinh khác trên toàn quốc.

Em Nguyễn Duy Thành được triệu tập tham dự APMO 2026.

APMO là viết tắt của cụm từ “Asian Pacific Mathematics Olympiad”, là một cuộc thi Toán học dành cho các học sinh THPT ở các nước thuộc châu Á - Thái Bình Dương. Việt Nam tham dự APMO lần đầu tiên vào năm 1996 và ngay năm đó đã được xếp hạng cao nhất.

Em Nguyễn Duy Thành được triệu tập tham dự APMO 2026 không chỉ là niềm vinh dự lớn đối với cá nhân mà còn là niềm tự hào của Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, của gia đình và của ngành Giáo dục tỉnh.

Thành tích này không chỉ khẳng định tư duy logic sắc bén, khả năng sáng tạo trong giải quyết vấn đề mà còn cho thấy quá trình nỗ lực bền bỉ, tinh thần tự học nghiêm túc và niềm đam mê sâu sắc với môn Toán học của em.

