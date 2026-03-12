Chuẩn bị chu đáo cho Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2026

Chiều 12/3, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị nghe báo cáo một số nội dung về chương trình khai mạc Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026. Dự hội nghị có đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, đơn vị tư vấn trình bày báo cáo cụ thể nội dung chi tiết chương trình khai mạc Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Theo kế hoạch, sự kiện được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, từ ngày 17 - 26/4/2026 (từ ngày 1/3 đến hết ngày 10/3 âm lịch) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng ở xã Hy Cương và các xã, phường trong tỉnh.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương báo cáo chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Dự kiến tổ chức khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 vào 20 giờ ngày 17/4/2026 (tức ngày 1/3 âm lịch) tại Quảng trường Hùng Vương, phường Việt Trì.

Với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương”, chương trình khai mạc gồm phần lễ và chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: Chương 1 - “Linh thiêng nguồn cội”, Chương 2 - “Về miền di sản”, Chương 3 - “Phú Thọ vươn mình cùng đất nước”, với sự tham gia của hơn 700 ca sĩ, diễn viên.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu cũng đã nghe đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tổng thể nội dung chương trình Lễ hội văn hóa dân gian đường phố với chủ đề “Thanh âm nguồn cội”, thời lượng 120 phút. Chương trình gồm phần lễ và phần hội, trong đó phần hội là điểm nhấn với sự tham gia của 18 đoàn nghệ thuật, mỗi đoàn có từ 50 - 100 diễn viên, thực hiện diễu hành, biểu diễn trên các tuyến phố trung tâm thuộc các phường Thanh Miếu, Việt Trì.

Các nghi lễ, hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc như: Lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa, hát Xoan, lễ hội Tây Thiên, lễ hội Khai Hạ... sẽ được tái hiện, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc tỉnh Phú Thọ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến về xây dựng kịch bản chương trình, thiết kế sân khấu, kinh phí tổ chức cũng như kế hoạch tuyên truyền cho các hoạt động của lễ hội.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng sự phối hợp của các sở, ngành, đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị chương trình.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các cơ quan, đơn vị cần rà soát kỹ lưỡng, tập trung hoàn tất công tác chuẩn bị để lễ hội được tổ chức với quy mô xứng tầm tỉnh Phú Thọ mới sau sáp nhập. Đồng thời đảm bảo tôn vinh lịch sử dân tộc, truyền tải thông điệp về lòng biết ơn tổ tiên và khơi dậy niềm tự hào nguồn cội, giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay. Thông qua sự kiện quảng bá hình ảnh Đất Tổ - cội nguồn của dân tộc Việt Nam; giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và sức hấp dẫn của du lịch địa phương. Qua đó, tạo điểm nhấn văn hóa đặc sắc, góp phần kích cầu du lịch và thu hút đông đảo Nhân dân, du khách tham gia các hoạt động lễ hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu các ý kiến đóng góp, khẩn trương hoàn thiện nội dung chi tiết chương trình để trình Ban Tổ chức lễ hội phê duyệt, triển khai bảo đảm tiến độ, thời gian theo kế hoạch.

Đức Anh