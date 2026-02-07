Xứng danh lá cờ đầu ngành Kiểm sát

Bằng những cách làm thiết thực, sáng tạo, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) khu vực 1 đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Năm 2025, đơn vị thực hiện đạt và vượt 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành và là năm thứ 6 liên tiếp vinh dự được Viện KSND tối cao tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối.

Viện KSND khu vực 1 thường xuyên tổ chức giao ban để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, nâng cao chất lượng kiểm sát và thực hiện quyền công tố.

Viện trưởng Viện KSND khu vực 1 Đỗ Đức Thành thông tin: Để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm, lãnh đạo đơn vị đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị công tác năm 2025 của Viện trưởng Viện KSND tối cao, tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành. Trong đó, chú trọng khắc phục những tồn tại, hạn chế trong đơn vị và toàn ngành; nâng cao tỷ lệ kháng nghị ngang cấp, số lượng và chất lượng kháng nghị phúc thẩm; tăng cường quản lý các vụ việc tạm đình chỉ; khắc phục, hạn chế việc trả hồ sơ điều tra bổ sung do lỗi của Viện kiểm sát; từng bước nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự và thi hành án dân sự. Nhờ triển khai kế hoạch công tác khoa học, chủ động, quyết liệt, đơn vị đã “về đích sớm” trong thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ.

Quán triệt quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, cán bộ, kiểm sát viên của đơn vị không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm ngay từ khâu kiểm sát thông báo thụ lý; kiểm sát chặt chẽ các bản án, quyết định của Tòa án để kịp thời phát hiện vi phạm, thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị theo quy định.

Trong thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đơn vị đã kiểm sát, giải quyết 150/176 tin; tiến hành 5 cuộc kiểm sát trực tiếp tại Công an các phường: Thanh Miếu, Việt Trì, Nông Trang, Vân Phú và xã Hy Cương. Qua công tác kiểm sát, Viện KSND khu vực 1 đã ban hành 176 bản yêu cầu kiểm tra, xác minh; 2 kiến nghị yêu cầu Công an phường Việt Trì và Công an tỉnh Phú Thọ (PC01) khắc phục vi phạm pháp luật; 3 kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật đối với các cơ quan hữu quan. Các kiến nghị đều được chấp nhận và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Nhờ làm tốt công tác phân loại, xử lý ban đầu và phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra trong thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự, các yêu cầu điều tra của Viện bảo đảm có căn cứ, được cơ quan điều tra chấp nhận, thực hiện. Năm 2025, không có vụ án nào phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung do lỗi của kiểm sát viên. Công tác hỏi cung, phúc cung bị can, làm rõ chứng cứ buộc tội và gỡ tội được thực hiện nghiêm túc; việc kiểm sát các lệnh, quyết định của cơ quan điều tra được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm các quyết định phê chuẩn của Viện có căn cứ, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai. Tỷ lệ giải quyết án tại cơ quan điều tra đạt 84%, tại Viện kiểm sát đạt 100%. 100% vụ án được truy tố đúng thời hạn, đúng tội danh; không để xảy ra tình trạng quá hạn tạm giam, vi phạm thủ tục tố tụng. Đơn vị thực hiện số hóa 100% hồ sơ truy tố, xét xử phục vụ công tác xét xử và lưu trữ.

Viện KSND khu vực 1 phối hợp với Tòa án tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm.

Trong công tác kiểm sát xét xử, Viện KSND khu vực 1 đã ban hành 11 kiến nghị yêu cầu Tòa án phong tỏa tài khoản nhằm thu hồi tài sản; ban hành 3 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm và đều được Tòa án nhân dân khu vực 1 chấp nhận.

Bên cạnh đó, công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, án hành chính và thi hành án được thực hiện đúng quy định pháp luật. Qua kiểm sát, Viện phát hiện vi phạm và ban hành 1 quyết định kháng nghị phúc thẩm trong lĩnh vực dân sự và 1 quyết định kháng nghị phúc thẩm trong lĩnh vực hành chính; ban hành 22 bản kiến nghị phòng ngừa đối với các cơ quan, tổ chức trong các lĩnh vực công tác. Các kháng nghị, kiến nghị đều được cấp trên bảo vệ và các cơ quan chấp thuận.

Những kết quả toàn diện, vững chắc đạt được trong năm 2025 tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm và bản lĩnh chính trị của tập thể cán bộ, kiểm sát viên Viện KSND khu vực 1.

Với quyết tâm đổi mới, sáng tạo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đơn vị xứng đáng là “lá cờ đầu” của ngành Kiểm sát, góp phần quan trọng bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm minh, giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Huy Thắng