Khởi tố 8 bị can liên quan vụ mua bán người dưới 16 tuổi tại quán karaoke

Ngày 6/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về tội Mua bán người dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 29/1, Công an xã Bình Nguyên tiếp nhận tin báo của chị T.T.P. (sinh năm 2004, trú tại xã Hội Thịnh) về việc chị cùng hai nữ giới khác bị giữ trong một phòng tại quán Karaoke Minh Hương, thôn Lương Câu, xã Bình Nguyên. Cửa phòng bị khóa, các nạn nhân không được ra ngoài. Quán karaoke này do Nguyễn Thị Mùi (sinh năm 1980, trú tại thôn An Lão, xã Bình Nguyên) làm chủ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Bình Nguyên đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành kiểm tra, xác minh. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 9 nữ nhân viên đang ở trong một phòng trên tầng 3 của quán Karaoke Minh Hương, cửa phòng bị khóa từ bên ngoài.

Các đối tượng liên quan trong vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Bình Nguyên đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành kiểm tra, xác minh. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 9 nữ nhân viên đang ở trong một phòng trên tầng 3 của quán Karaoke Minh Hương, cửa phòng bị khóa từ bên ngoài.

Quá trình điều tra ban đầu xác định vụ việc có dấu hiệu của tội Giữ người trái pháp luật và Mua bán người. Cụ thể, có dấu hiệu thỏa thuận, trao đổi giữa Nguyễn Thị Mùi và một số đối tượng gồm Nguyễn Xuân Phương (sinh năm 2002, trú tại phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang), Tao Văn Hợp (sinh năm 2001, trú tại xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu), Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 2003, trú tại xã Thái Bình, tỉnh Tuyên Quang) về việc dùng tiền đưa ba nữ nhân viên từ Tuyên Quang về xã Bình Nguyên làm việc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về tội Mua bán người dưới 16 tuổi. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo congly.vn