Cháy nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh khiến 3 mẹ con tử vong

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có một người phụ nữ 44 tuổi cùng hai con là bé trai 5 tuổi và bé gái 14 tuổi đang ngủ và bị mắc kẹt bên trong.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: TTXVN phát

Sáng 5/2, một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà hai tầng trong hẻm đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận (quận 12 cũ), Thành phố Hồ Chí Minh, khiến ba mẹ con tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 1 giờ sáng cùng ngày, ngọn lửa bùng phát tại căn nhà một trệt, một lầu có diện tích khoảng 50m2, nằm trong con hẻm rộng khoảng 2m, cách cầu Chợ Cầu 2 gần 200m.

Phát hiện sự việc, nhiều người dân sống xung quanh đã hô hoán, sử dụng ống nước và tìm cách phá cửa để cứu nạn nhân, tuy nhiên không thể tiếp cận do khu vực phía trước căn nhà cháy dữ dội.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế đám cháy sau khoảng 30 phút.

Sau khi dập tắt lửa, lực lượng chức năng phát hiện người mẹ và con gái tử vong trong nhà vệ sinh, trong khi bé trai được tìm thấy tại phòng ngủ, đều ở tầng trệt.

Cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Theo ghi nhận, ngôi nhà nằm trong hẻm ngoằn ngoèo, liền kề các căn nhà ống, cửa ra vào được khóa hai lớp. Hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều đồ đạc bên trong.

Theo Vietnam+