Sắc Xuân trên đèo Đá Trắng

Nằm ở độ cao khá lớn so với mực nước biển, đèo Đá Trắng với những khúc co hiểm trở được ví như dải lụa trắng vắt ngang triền núi Tây Bắc hùng vĩ. Mùa Xuân đến, không khí trong lành, mát mẻ quyện với sắc Xuân tươi mới, khiến lòng người trào dâng cảm xúc, muốn ôm trọn vẻ đẹp hoang sơ ấy vào tâm hồn. Đèo Đá Trắng, trong khoảnh khắc giao thoa đất trời, tạo nên bức tranh muôn màu, nơi sắc Xuân thăng hoa, xao xuyến.

Sắc Xuân trên đèo Đá Trắng

Sương mù bao phủ đèo Đá Trắng giữa đại ngàn Tây Bắc.

Sắc Xuân trên đèo Đá Trắng

Đèo Đá Trắng nối liền nằm trên tuyến quốc lộ 6 nổi tiếng với những cung đường đèo uốn lượn, nguy hiểm.

Sắc Xuân trên đèo Đá Trắng

Cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên đỉnh đèo Đá Trắng.

Sắc Xuân trên đèo Đá Trắng

Đèo Thung Khe là điểm nghỉ dừng chân của các phương tiện vận tải hàng hóa và khách du lịch.

Sắc Xuân trên đèo Đá Trắng

Các sạp hàng bày bán nhiều mặt hàng nông sản đặc trưng của địa phương.

Sắc Xuân trên đèo Đá Trắng

Thịt được xiên vào các que tre nhỏ, dàn đều trên vỉ nướng, lúc nướng sẽ chín đều và thơm ngon hơn.

Sắc Xuân trên đèo Đá Trắng

Và không thể thiếu những ống cơm lam dẻo thơm.

Sắc Xuân trên đèo Đá Trắng

Nhiều hộ kinh doanh nhỏ trên đèo Đá Trắng đã góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống gia đình.

Sắc Xuân trên đèo Đá Trắng

Khu vực đèo Đá Trắng nhiệt độ giảm sâu, thường xuyên xảy ra tình trạng rét buốt khiến du khách phải đốt lửa để sưởi ấm.

Sắc Xuân trên đèo Đá Trắng

Các hộ kinh doanh phấn khởi, vui mừng khi lượng khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tăng cao.

Sắc Xuân trên đèo Đá Trắng

Những cành đào được vận chuyển về với vùng xuôi, mang mùa xuân đến với mọi nhà.

Sắc Xuân trên đèo Đá Trắng

Các chuyến xe về quê ăn Tết được người dân chằng buộc chắn chắn đảm bảo an toàn khi lưu thông.

Sắc Xuân trên đèo Đá Trắng

Đèo Đá Trắng còn là điểm dừng chân ưa thích của các phượt thủ.

Sắc Xuân trên đèo Đá Trắng

Do người dân đổ về quê ăn Tết trước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ nên lưu lượng phương tiện lưu thông qua đèo Đá Trắng đông hơn thường ngày.

Đức Anh


Đức Anh

Những người giữ sắc Xuân cho phố

Những người giữ sắc Xuân cho phố
2026-02-14 13:21:00

baophutho.vn Những ngày cận Tết Nguyên đán, khi nhịp sống thường nhật dần chậm lại để nhường chỗ cho nỗi mong chờ đoàn viên, phố phường cũng bắt đầu “thay...

Về đất Mường đón Tết xưa

Về đất Mường đón Tết xưa
2026-02-14 08:05:00

baophutho.vn Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, tiếng chiêng sắc bùa ngân vang giữa không gian Bảo tàng Hùng Vương cơ sở 3,...

Tết sum vầy ở Tasa

Tết sum vầy ở Tasa
2026-02-14 07:27:00

baophutho.vn Những đôi bàn tay vốn quen với dây chuyền sản xuất, máy móc, thiết bị... những ngày cận Tết lại khéo léo tỉa hoa, gói bánh, trang trí gian hàng...

Xuân an vui, Tết sum vầy

Xuân an vui, Tết sum vầy
2026-02-14 06:13:00

baophutho.vn Khi những chuyến xe cuối năm rời khu công nghiệp, mang theo balô, túi quà và nỗi mong chờ sum vầy của hàng nghìn công nhân, mùa Xuân theo đó...

