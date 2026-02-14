Sắc Xuân trên đèo Đá Trắng

Nằm ở độ cao khá lớn so với mực nước biển, đèo Đá Trắng với những khúc co hiểm trở được ví như dải lụa trắng vắt ngang triền núi Tây Bắc hùng vĩ. Mùa Xuân đến, không khí trong lành, mát mẻ quyện với sắc Xuân tươi mới, khiến lòng người trào dâng cảm xúc, muốn ôm trọn vẻ đẹp hoang sơ ấy vào tâm hồn. Đèo Đá Trắng, trong khoảnh khắc giao thoa đất trời, tạo nên bức tranh muôn màu, nơi sắc Xuân thăng hoa, xao xuyến.

Sương mù bao phủ đèo Đá Trắng giữa đại ngàn Tây Bắc.

Đèo Đá Trắng nối liền nằm trên tuyến quốc lộ 6 nổi tiếng với những cung đường đèo uốn lượn, nguy hiểm.

Cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên đỉnh đèo Đá Trắng.

Đèo Thung Khe là điểm nghỉ dừng chân của các phương tiện vận tải hàng hóa và khách du lịch.

Các sạp hàng bày bán nhiều mặt hàng nông sản đặc trưng của địa phương.

Thịt được xiên vào các que tre nhỏ, dàn đều trên vỉ nướng, lúc nướng sẽ chín đều và thơm ngon hơn.

Và không thể thiếu những ống cơm lam dẻo thơm.

Nhiều hộ kinh doanh nhỏ trên đèo Đá Trắng đã góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống gia đình.

Khu vực đèo Đá Trắng nhiệt độ giảm sâu, thường xuyên xảy ra tình trạng rét buốt khiến du khách phải đốt lửa để sưởi ấm.

Các hộ kinh doanh phấn khởi, vui mừng khi lượng khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tăng cao.

Những cành đào được vận chuyển về với vùng xuôi, mang mùa xuân đến với mọi nhà.

Các chuyến xe về quê ăn Tết được người dân chằng buộc chắn chắn đảm bảo an toàn khi lưu thông.

Đèo Đá Trắng còn là điểm dừng chân ưa thích của các phượt thủ.

Do người dân đổ về quê ăn Tết trước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ nên lưu lượng phương tiện lưu thông qua đèo Đá Trắng đông hơn thường ngày.

Đức Anh