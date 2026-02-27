Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng thăm, chúc mừng Bệnh viện Quân y 109 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Ngày 27/2, Đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do đồng chí Đỗ Xuân Tụng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Quân y 109, trên địa bàn phường Vĩnh Yên nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2026).

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Đỗ Xuân Tụng phát biểu chúc mừng cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Quân y 109 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Đỗ Xuân Tụng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên, người lao động Bệnh viện trong thời gian qua. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực, Bệnh viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thu dung, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và Nhân dân trên địa bàn; đồng thời tích cực tham gia tăng cường lực lượng quân y tại Trường Sa, góp phần lan tỏa hình ảnh “Người thầy thuốc Quân y”, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng đề nghị thời gian tới, Bệnh viện tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương về công tác quân y; chú trọng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, y đức; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, triển khai hiệu quả bệnh án điện tử, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Cùng với đó, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân vùng sâu, vùng xa, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Quân đội, với Đảng và Nhà nước.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng tặng hoa, chúc mừng tập thể cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Quân y 109 nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2).

Nhân dịp này, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng đã tặng hoa, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, chúc Bệnh viện Quân y 109 tiếp tục phát triển vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hoàng Thủy