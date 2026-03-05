Không thể tách rời Đảng quang vinh với những mùa xuân của dân tộc

Trải qua gần một thế kỷ ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định vai trò là lực lượng lãnh đạo duy nhất, đúng đắn và sáng suốt của cách mạng Việt Nam. Gắn liền với sự ra đời, trưởng thành và thắng lợi của Đảng là những mùa xuân tươi đẹp của dân tộc. Tiếc thay, vẫn có những người nhận thức chưa đầy đủ, thậm chí lệch lạc về thành tựu vĩ đại của đất nước, về cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Còn những nhận thức “chỉ thấy cây, chưa thấy rừng”

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng nêu rõ: Trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức, với ý chí, khát vọng phát triển, tư duy đổi mới, quyết tâm cao, hành động quyết liệt, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII. Đảng ta vững vàng lãnh đạo đất nước tiếp tục đạt được những kết quả rất quan trọng, toàn diện, với nhiều điểm sáng nổi bật.

Những kết quả nổi bật được văn kiện đề cập toàn diện trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, an sinh xã hội... Nhờ đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tương lai tươi sáng của dân tộc. Tuy nhiên, một bộ phận nhỏ cán bộ, đảng viên và quần chúng vẫn còn tồn tại những nhận thức chưa đầy đủ, hoài nghi, thậm chí lệch lạc về chặng đường gần một thế kỷ lãnh đạo của Đảng. Những biểu hiện này không chỉ làm giảm sút niềm tin mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công tác và sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Họ nhìn nhận thành tựu vĩ đại mà Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đạt được một cách chưa toàn diện, chỉ thấy những hạn chế, khuyết điểm mà không đặt trong bối cảnh lịch sử, cụ thể.

Cần hiểu rằng, lịch sử dân tộc ta trải qua những cuộc chiến tranh kéo dài, điểm xuất phát thấp, bị bao vây cấm vận và chịu nhiều biến động quốc tế. Trong hoàn cảnh ấy, việc giữ vững độc lập, chủ quyền, bảo đảm ổn định chính trị-xã hội và từng bước nâng cao đời sống nhân dân đã là một thành tựu to lớn. Nếu không đặt mình vào dòng chảy lịch sử ấy, rất dễ rơi vào tâm lý so sánh khập khiễng, từ đó phủ nhận hoặc xem nhẹ những giá trị mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng xương máu.

Một biểu hiện khác là sự tách rời giữa quá khứ và hiện tại, họ coi những chiến công trong chiến tranh hay những thành tựu của thời kỳ đổi mới là “chuyện của ngày xưa”, không còn nhiều ý nghĩa với thực tiễn hôm nay. Trong khi đó, thực tiễn sinh động, phong phú đã minh chứng, chính nền tảng độc lập, thống nhất và ổn định chính trị mà Đảng lãnh đạo dân tộc là điều kiện tiên quyết để đất nước phát triển trong giai đoạn hội nhập sâu rộng hiện nay. Những mùa xuân hòa bình, ấm no, tự do, hạnh phúc có được của ngày hôm nay đều bắt nguồn từ những mùa xuân cách mạng của Đảng đã lãnh đạo dân tộc ta gần một thế kỷ.

Một bộ phận khác nhận thức chưa thấu đáo khi đồng nhất những hạn chế, sai phạm của một số cán bộ, đảng viên với quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng. Họ tuyên truyền rằng: “Đảng và nhân dân không còn chung lý tưởng, khát vọng”; “ý Đảng” và “lòng dân” đang mâu thuẫn, tách rời; “Đảng không còn vì dân, chỉ chăm lo lợi ích của một nhóm người”... nhằm tạo hình ảnh xấu, chia rẽ cán bộ, đảng viên với quần chúng nhân dân, với Đảng.

Tính chất đặc biệt nguy hiểm của những nhận thức lệch lạc, thiển cận ấy không chỉ ở việc mưa dầm thấm lâu, khó nhận diện mà còn ở hậu quả gây ra: Làm xói mòn niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; làm phai nhạt lý tưởng cách mạng trong thế hệ trẻ và làm tổn thương mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc-cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam.

Từ “mùa xuân đầu tiên” đến “mùa xuân hùng cường, thịnh vượng"

Quay về lịch sử, cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, dân tộc Việt Nam chìm trong đêm dài nô lệ. Các phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến, tư sản lần lượt bùng lên nhưng đều thất bại do thiếu một đường lối đúng đắn và một tổ chức lãnh đạo thống nhất. Chẳng có mùa xuân độc lập, tự do, cũng chẳng có mùa xuân hạnh phúc, cả dân tộc chỉ một màu đen tối, nhân dân lầm than, cơ cực. Xuân Canh Ngọ 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với khát vọng “Đảng sẽ dìu dắt giai cấp vô sản lãnh đạo cách mạng An Nam đấu tranh nhằm giải phóng cho toàn thể anh chị em bị áp bức, bóc lột chúng ta”. Từ đây, nhân dân ta có Đảng lãnh đạo, có Cương lĩnh và đường lối cách mạng đúng đắn, khoa học.

Chỉ 15 tuổi, với bản lĩnh và trí tuệ của mình, Đảng đã lãnh đạo toàn dân làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945 long trời lở đất, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Từ “mùa xuân đầu tiên”, “mùa xuân độc lập” ấy, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quân và dân ta đã vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, viết tiếp những trang sử hào hùng: Chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng; Đại thắng mùa Xuân 1975, non sông thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng và toàn vẹn chủ quyền quốc gia, dân tộc.

Công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng, lãnh đạo là quyết định mang tầm vóc lịch sử, thể hiện bản lĩnh, tư duy đột phá và khát vọng phát triển của một Đảng luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, lấy lợi ích của nhân dân và dân tộc làm mục tiêu cao nhất. Từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên các lĩnh vực; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện; vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao. Quy mô tổng sản phẩm nội địa (GDP) đất nước năm 2025 hơn 514 tỷ USD, gấp 1,48 lần so với năm 2020, xếp thứ 32 trên thế giới; GDP bình quân đầu người đạt 5.026USD, một thành tựu vượt bậc.

Xuân Bính Ngọ 2026 đến trong một bối cảnh có ý nghĩa đặc biệt đối với đất nước và dân tộc. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, đánh dấu bước phát triển mới về tư duy lý luận, tầm nhìn chiến lược và năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Đảng vững tay chèo lái, lãnh đạo cách mạng Việt Nam bước vào “mùa xuân hùng cường, thịnh vượng", vươn mình trong kỷ nguyên mới với khát vọng: Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, phấn đấu đến năm 2030 kỷ niệm 100 năm ra đời của Đảng, “Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đời sống nhân dân được nâng cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Rõ ràng, hơn 96 năm qua, sức mạnh của ý Đảng-lòng dân đã đưa đất nước đến với những mùa xuân tươi đẹp của khát vọng độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. Khát vọng đó là của chung toàn Đảng, toàn dân và để thực hiện thành công khát vọng cao đẹp đòi hỏi sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, hy sinh không ngừng của toàn dân tộc. Trong đó, Đảng xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân và nhân dân luôn tin tưởng, đồng thuận, đồng hành vững bước dưới cờ Đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên, Đảng đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người cũng luôn khẳng định vai trò to lớn của nhân dân, xác định cách mạng là sự nghiệp của quần chúng và nêu rõ: Từ ngày có Đảng, nhân dân luôn rất trung thành, một lòng một dạ tin theo Đảng, đi theo Đảng.

Gần một thế kỷ, dân tộc ta có Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, đất nước đã đạt được những thành tựu toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, đối ngoại có ý nghĩa lịch sử; đời sống mọi mặt của hơn 100 triệu dân được cải thiện, chăm lo, không ai bị bỏ lại phía sau. Gần một thế kỷ ấy “Đảng ta đã không phụ lòng của đất nước và dân tộc, luôn giữ vững ngọn cờ lãnh đạo, sống trong lòng dân và cùng nhân dân giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên nhiều kỳ tích vĩ đại”. Tự hào về Đảng, chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, những mùa xuân Việt Nam sẽ mãi mãi phồn vinh, hạnh phúc và hùng cường.

