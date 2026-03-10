Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 2 xã Vĩnh An và Vĩnh Hưng

Chiều 10/3, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Phú Thọ tại Đơn vị bầu cử số 3 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 2 xã Vĩnh An và Vĩnh Hưng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu và đoàn công tác kiểm tra việc niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại điểm bầu cử thôn 2, xã Vĩnh Hưng.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử các xã, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử được triển khai đúng hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và quy định của pháp luật. Các địa phương cơ bản hoàn tất việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử; thực hiện trang trí khánh tiết tại các khu vực bỏ phiếu; chuẩn bị con dấu, hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ theo đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại điểm bầu cử thôn 2, xã Vĩnh Hưng.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự được chú trọng; các hình thức thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử được triển khai đa dạng, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi hướng tới ngày hội lớn của toàn dân. Đến nay, các địa phương không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến người ứng cử và việc lập danh sách người ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Nhìn chung, công tác chuẩn bị bầu cử được thực hiện đúng quy trình, tiến độ, sẵn sàng cho ngày bầu cử 15/3/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại điểm bầu cử thôn Xuôi, xã Vĩnh An.

Qua kiểm tra thực tế tại các khu vực bỏ phiếu và nghe báo cáo của các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của các xã trong công tác chuẩn bị bầu cử. Đồng chí nhấn mạnh, từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều thời gian, Ủy ban bầu cử các địa phương tuyệt đối không chủ quan, lơ là; chủ động xây dựng các phương án xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu. Đồng thời, tiếp tục rà soát, cập nhật biến động cử tri, hoàn thành việc phát thẻ cử tri đúng thời hạn; tăng cường tuyên truyền trực quan và trên hệ thống truyền thanh, các phương tiện thông tin đại chúng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kiểm tra khu vực niêm yết danh sách cử tri tại điểm bầu cử thôn Xuôi, xã Vĩnh An.

Bên cạnh đó, các địa phương cần nắm chắc tình hình, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên Ủy ban bầu cử; chủ động các phương án bảo đảm an ninh trật tự, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Thu Thủy - Nguyễn Toàn