Trao quà Tết cho các hộ nghèo tại xã Hương Cần

Chiều 29/1, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Phú Thọ phối hợp với UBND xã Hương Cần tổ chức chương trình trao quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Dự và trao quà có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga trao quà cho Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Hương Cần.

Xã Hương Cần được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Hương Cần, Yên Lương và Yên Lãng của huyện Thanh Sơn trước đây, hiện còn nhiều hộ nghèo, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống phụ thuộc vào sản xuất nông, lâm nghiệp. Thực hiện chương trình “Tết Nhân ái - Xuân Bính Ngọ 2026”, Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga đã trao 79 suất quà dành tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Mỗi suất quà gồm 10kg gạo và tiền mặt, tổng trị giá 1.300.000 đồng.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ đối với người nghèo, góp phần động viên bà con vượt qua khó khăn, đón Tết cổ truyền đầm ấm, nghĩa tình.

Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân tiếp tục chung tay chăm lo cho hộ nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; mong muốn các hộ dân phát huy tinh thần tự lực, vươn lên thoát nghèo bền vững.

