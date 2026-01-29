Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên xã Hợp Lý

Chiều 29/1, Đảng ủy xã Hợp Lý tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2/2026 tặng các đảng viên nhiều năm tuổi Đảng. Dự buổi lễ có đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ; Ngân hàng BIDV Chi nhánh Vĩnh Phúc.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên 50 và 60 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Hợp Lý trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên.

Trong dịp 3/2/2026, Đảng bộ xã Hợp Lý có 13 đồng chí đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng ở các mốc tuổi khác nhau, trong đó có 1 đồng chí được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 4 đồng chí được nhận Huy hiệu 45 tuổi Đảng; 3 đồng chí được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Chúc mừng các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Công Võ - Bí thư Đảng ủy xã Hợp Lý nhấn mạnh: Đây không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu không ngừng của mỗi đồng chí mà còn là niềm tự hào của cá nhân, tổ chức Đảng, là niềm vinh dự của cả Đảng bộ và Nhân dân xã Hợp Lý.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã luôn trân trọng những cống hiến của các đồng chí và tin tưởng với bề dày thành tích và kinh nghiệm của mình, các đồng chí tiếp tục cống hiến trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu, là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo, tiếp tục cống hiến trí tuệ, công sức vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh; cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xây dựng xã Hợp Lý ngày càng phát triển.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh và lãnh đạo xã Hợp Lý trao quà Tết của tỉnh tặng hộ nghèo xã Hợp Lý.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ; Ngân hàng BIDV Chi nhánh Vĩnh Phúc trao quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Ngân hàng BIDV Chi nhánh Vĩnh Phúc trao biểu trưng tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Hợp Lý nhân dịp Tết Nguyên đán.

Nhân dịp này, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh trao 25 suất quà của tỉnh tặng hộ nghèo xã Hợp Lý; các đơn vị: Ngân hàng BIDV Chi nhánh Vĩnh Phúc; Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ trao 50 suất quà tặng hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thuý Hường