Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ triển khai nhiệm vụ năm 2026

Sáng 30/1, Báo và phát thanh, truyền hình (PTTH) Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Thừa ủy quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba tặng 2 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thừa ủy quyền, các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Năm 2025, Báo và PTTH Phú Thọ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, khẳng định vai trò là cơ quan báo chí chủ lực, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đảng ủy Báo và PTTH Phú Thọ chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đảng viên; CBVCLĐ chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Chủ động xây dựng kế hoạch, kịp thời triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trong năm, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 2 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế - xã hội địa phương. Các sự kiện chính trị quan trọng trong tỉnh, trong nước và quốc tế được thông tin nhanh chóng, chính xác.

Đồng chí Giám đốc Báo và PTTH Phú Thọ Vi Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị.

Báo và PTTH Phú Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền đúng định hướng, tôn chỉ mục đích. Duy trì phát hành, phát sóng, đăng tải an toàn, ổn định báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, website và các nền tảng mạng xã hội do cơ quan quản lý (Fanpage, Youtube, Zalo, Tiktok) với số lượng gần 54.000 tác phẩm.

Loại hình báo in được đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức với các ấn phẩm: Báo Phú Thọ hàng ngày, Báo Phú Thọ cuối tuần, Báo Phú Thọ miền núi. Tính từ tháng 7/2025 đến hết năm 2025, đã xuất bản 132 số báo hàng ngày (sản lượng 2.443.512 tờ), 24 số báo cuối tuần (sản lượng 238.008 tờ), 6 số báo miền núi (sản lượng 23.772 tờ).

Đồng chí Nguyễn Tất Thắng - Phó Giám đốc Báo và PTTH Phú Thọ được trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao Bằng khen tặng 4 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc tặng 3 phòng chuyên môn.

Báo và PTTH Phú Thọ đã mở mới 12 chương trình; thường xuyên đổi mới, sắp xếp khung chương trình phát thanh, truyền hình theo hướng linh hoạt, hiện đại. Chất lượng các bản tin thời sự hàng ngày, chuyên mục, tạp chí, phóng sự, tọa đàm được đầu tư sản xuất, tạo điểm nhấn rõ nét. Thời lượng phát sóng phát thanh được nâng từ 15 giờ lên 17 giờ/ngày; truyền hình tăng từ 18 lên 24 giờ/ngày. Tỷ lệ phủ sóng phát thanh, truyền hình đạt 100% về cả diện tích và dân số.

Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả hệ sinh thái số với các nền tảng, ứng dụng thông minh. Theo kết quả đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2025, Báo và PTTH Phú Thọ đạt mức xuất sắc. Các trang Fanpage, kênh Youtube, Tiktok đứng top đầu hệ thống báo Đảng địa phương.

Năm 2025, công tác phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Phú Thọ được tăng cường, tạo sức lan tỏa tích cực. Nhờ không ngừng đổi mới nội dung, hình thức thể hiện và tăng tính tương tác, lượng khán giả, thính giả và bạn đọc ngày càng tăng, nhất là trên môi trường số.

Tại các giải báo chí quốc gia và các ban, bộ, ngành Trung ương phát động, Báo và PTTH Phú Thọ đã xuất sắc có hơn 60 tác phẩm đạt giải, trong đó nhiều tác phẩm đạt giải cao.

Tại hội nghị, đại diện các phòng chuyên môn đã thảo luận, đóng góp ý kiến để triển khai các giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Nhân dịp này, Báo và PTTH Phú Thọ có 1 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; 1 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 5 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 4 cá nhân được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; 23 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 72 cá nhân được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 73 cá nhân được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 2 cá nhân được Ban Nội chính Trung ương tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp nội chính Đảng; 7 cá nhân được Đài Truyền hình Việt Nam tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp truyền hình Việt Nam.

Nhiều cá nhân, tập thể phòng chuyên môn cũng được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; khen thưởng theo chuyên đề về công tác phòng chống tham nhũng, chống buôn lậu và hàng giả, phòng chống dịch tả lợn châu Phi...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi với những thành tích nổi bật Báo và PTTH Phú Thọ đạt được trong năm 2025. Ghi nhận sự nỗ lực của Báo và PTTH Phú Thọ đã hoàn thành việc hợp nhất, sáp nhập và đi vào vận hành bộ máy mới nhanh chóng, hiệu quả, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2026 đánh dấu mốc lịch sử đặc biệt quan trọng, là năm khởi đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và sự phát triển của tỉnh Phú Thọ. Kỷ nguyên mới đang đặt ra yêu cầu nhiệm vụ mới, cao hơn đối với báo chí cách mạng, đòi hỏi phải phát triển tương xứng, vươn mình cùng dân tộc, xứng tầm nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại. Báo và PTTH Phú Thọ cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, quán triệt sâu sắc quan điểm “cơ quan báo chí đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng”. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tập trung tuyên truyền sâu rộng việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, các chỉ thị, nghị quyết quan trọng của Trung ương và của tỉnh.

Giám đốc Báo và PTTH Phú Thọ Vi Mạnh Hùng trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp truyền hình Việt Nam cho các cá nhân tiêu biểu xuất sắc.

Đồng chí Vi Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và PTTH Phú Thọ trao Giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Lãnh đạo Báo và PTTH Phú Thọ khen thưởng các cá nhân được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Báo và PTTH Phú Thọ đổi mới, nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình, ấn phẩm báo in. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí theo hướng đa phương tiện, đa nền tảng, lấy công chúng làm trung tâm; xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính cho sự phát triển.

* Trước đó, Báo và PTTH Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động và phát động - ký kết giao ước thi đua năm 2026.

Tại hội nghị đã công bố Quyết định thành lập tổ chức Công đoàn và chỉ định Ban Chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra cơ sở Báo và PTTH Phú Thọ. Bầu Ban Thanh tra nhân dân. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan và công tác chăm lo CBVCLĐ năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2026. Báo cáo công khai tài chính và quyết toán thu, chi ngân sách năm 2025, dự toán ngân sách năm 2026.

Các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc và đại diện các phòng chuyên môn, đoàn thể ký kết Giao ước thi đua năm 2026.

Các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc và đại diện các phòng chuyên môn, đoàn thể đã ký kết giao ước thi đua năm 2026 với chủ đề: “Cán bộ, viên chức, người lao động Báo và PTTH Phú Thọ thi đua đổi mới, sáng tạo trong hoạt động báo chí, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”.

Trong đó, một số chỉ tiêu cụ thể: Tập thể Đảng bộ Báo và PTTH Phú Thọ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% phòng chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có từ 5 phòng chuyên môn trở lên đạt Bằng khen của UBND tỉnh về thành tích trong năm và chuyên đề...

Đồng chí Giám đốc Báo và PTTH Phú Thọ Vi Mạnh Hùng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan ra mắt tại hội nghị.

Ban Thanh tra nhân dân Báo và PTTH Phú Thọ ra mắt tại hội nghị.

Phấn đấu có từ 20 cá nhân trở lên được trao tặng bằng khen của UBND tỉnh về thành tích trong năm và chuyên đề; phấn đấu 100% cán bộ, viên chức, lao động hoàn thành nhiệm vụ trở lên, có nhiều giải pháp, sáng kiến áp dụng vào thực tế mang lại hiệu quả cao. Phấn đấu đạt giải ở các Giải báo chí Quốc gia, Giải báo chí Búa liềm vàng và các giải báo chí chuyên ngành; Liên hoan PTTH Toàn quốc và khu vực; 100% các phòng chuyên môn có sáng kiến cấp cơ sở, có giá trị áp dụng thực tiễn cao.

Đức Anh