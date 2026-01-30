Hội nghị trao đổi công tác giữa 3 tỉnh Bắc Ninh - Thái Nguyên - Phú Thọ

Chiều 30/1, tại trụ sở Đảng ủy phường Vạn Xuân (Thái Nguyên) đã diễn ra hội nghị trao đổi công tác giữa 3 tỉnh Bắc Ninh - Thái Nguyên - Phú Thọ.

Các đồng chí lãnh đạo 3 tỉnh Bắc Ninh - Thái Nguyên - Phú Thọ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác.

Dự và đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Trịnh Xuân Trường - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; Vương Quốc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Hồng Thái - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ. Dự hội nghị có đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Cùng dự có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của 3 tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu khai mạc hội nghị.

3 tỉnh Bắc Ninh - Thái Nguyên - Phú Thọ nằm trên tuyến đường Vành đai 5, là cửa ngõ Thủ đô Hà Nội, trung tâm kinh tế khu vực phía Bắc và cả nước. Các đô thị thuộc 3 tỉnh nằm trong hệ thống vệ tinh của vùng thủ đô, giữ vai trò trung tâm liên vùng, là cầu nối, giáp nhiều thị trường lớn và khu vực cửa khẩu, biên giới, từ đó mang lại lợi thế phát triển thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, thương mại, logistics của vùng và cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương gợi mở những định hướng hợp tác phát triển giữa 3 tỉnh trong thời gian tới.

Năm 2025, tình hình phát triển KT-XH 3 tỉnh đều ổn định và đạt được những kết quả nổi bật. Tỉnh Thái Nguyên đạt tốc độ tăng trưởng 6,33%; quy mô kinh tế đạt 195,3 nghìn tỷ đồng, xếp thứ 22/34 tỉnh, thành phố, xếp thứ 2 vùng Trung du và miền núi phía Bắc; GRDP bình quân đầu người đạt 114,1 triệu đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 29 nghìn tỷ đồng.

Tỉnh Phú Thọ tốc độ tăng trưởng đạt 10,52%, đứng thứ 4 cả nước, đứng đầu trong các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc; quy mô kinh tế đạt 412,4 nghìn tỷ đồng, xếp thứ 6/34 tỉnh, thành phố, đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc; GRDP bình quân đầu người đạt 111,4 triệu đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 61,7 nghìn tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại hội nghị.

Tỉnh Bắc Ninh đạt tốc độ tăng trưởng 10,27%, đứng thứ 5 cả nước, đứng thứ 4 vùng Đồng bằng sông Hồng; quy mô kinh tế đạt 522,6 nghìn tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 152,5 triệu đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 72,5 nghìn tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cho ý kiến vào những nội dung quan trọng của biên bản thỏa thuận hợp tác.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị trao đổi công tác giữa 3 tỉnh. Sự kiện có ý nghĩa thiết thực, bởi đây là thời điểm bắt đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thống nhất cao với các nội dung mà 3 tỉnh đã thảo luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương gợi mở định hướng hợp tác trong thời gian tới. Trọng tâm là định vị lại những tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng tỉnh để có định hướng phát triển mang tính chiến lược; tăng cường hợp tác, bổ trợ các điều kiện cần thiết cho nhau. Trong quá trình thực hiện phải có kế hoạch cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ mục tiêu, rõ thời gian và rõ kết quả, hướng tới mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số.

Quang cảnh hội nghị.

Trên cơ sở phân tích những tiềm năng, lợi thế, lãnh đạo 3 tỉnh đã ký kết biên bản hợp tác. Trong đó, tập trung đẩy mạnh triển khai các công trình, dự án hạ tầng giao thông chiến lược, trọng tâm là tuyến đường Vành đai 5 kết nối với Thủ đô Hà Nội, các tuyến kết nối tuyến cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Lào Cai. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án kết nối đang thực hiện đảm bảo sớm liên thông; tiếp tục rà soát bổ sung, đầu tư hoàn thiện theo quy hoạch các tuyến đường kết nối cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ, đường sắt và kết nối các khu công nghiệp, khu du lịch... Định kỳ tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư liên tỉnh gắn với hành lang kinh tế Phú Thọ - Thái Nguyên - Bắc Ninh.

Lãnh đạo 3 tỉnh Bắc Ninh - Thái Nguyên - Phú Thọ trao quà lưu niệm.

Về lĩnh vực văn hoá, du lịch cần tăng giao lưu văn hóa, phối hợp xây dựng và phát triển một sản phẩm du lịch liên kết giữa 3 tỉnh như: Hành trình Đất Tổ - Trà xanh và Quan họ. Mỗi địa phương cần tập trung phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù để làm phong phú chuỗi giá trị chung. Thống nhất định hướng cho doanh nghiệp lữ hành xây dựng các tuyến du lịch liên kết giữa 3 tỉnh, trọng tâm là phát triển các chương trình du lịch chuyên đề khai thác chuỗi giá trị và bổ trợ lẫn nhau như hành trình kết nối các di tích lịch sử văn hoá. Chủ động lựa chọn các dự án du lịch trọng điểm và cùng tham gia xúc tiến nhằm thu hút các dự án đầu tư lớn.

Tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong đào tạo nguồn nhân lực. Đẩy mạnh liên kết đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực theo nhu cầu của địa phương, doanh nghiệp và xã hội. Xây dựng một cổng thông tin điện tử chung (portal) về dự báo nhu cầu nhân lực, các chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội và ngành nghề đào tạo của 3 tỉnh để định hướng cho người học, người lao động, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo.

Đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường, 3 tỉnh tích cực tham gia vào hệ thống quản lý môi trường khu vực phía Bắc, thực hiện các nội dung phối hợp liên vùng như quản lý lưu vực sông, chia sẻ dữ liệu quan trắc. Thực hiện các chiến dịch làm sạch môi trường mang tính khu vực và tham gia mạng lưới hoạt động vì môi trường của cả nước.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Trong quá trình triển khai hợp tác, 3 tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ sẽ tiến hành sơ kết, tổng kết để đánh giá và định hướng triển khai trong thời gian tiếp theo. Từ đó, đưa việc hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả vì lợi ích của các địa phương, mục đích cao nhất là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Đức Anh