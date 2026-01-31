Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông: Xác định nông nghiệp là trụ đỡ, nông dân là trung tâm, nông thôn là nền tảng

Chiều 31/1, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Việt Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2025, trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh, toàn ngành NN&MT đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy; rà soát, tham mưu xử lý 213 văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực NN&MT. Hoàn thành 20/20 nhiệm vụ trọng tâm. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản đạt tốc độ tăng trưởng 3,3%, chiếm 12,5% tổng giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng hoa chúc mừng kết quả của ngành NN&MT.

Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai đồng bộ. Sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ có 84/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 63,2% tổng số xã; trong đó 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Toàn tỉnh có 696 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,68%; hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với 10.800 căn.

Công tác quản lý thủy lợi, tài nguyên nước, đê điều, phòng chống thiên tai, đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu được tăng cường. Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đầu tư xây dựng hạ tầng nông nghiệp, nông thôn hiện đại...

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khen thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận, biểu dương kết quả ngành NN&MT đạt được. Đồng chí đề nghị toàn ngành tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất. Xác định nông nghiệp là trụ đỡ, động lực của nền kinh tế; nông dân là trung tâm, chủ thể; nông thôn là nền tảng; phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản; kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao ngành NN&MT 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 để cụ thể hóa khâu đột phá thực hiện Nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy. Tập trung phát triển nông nghiệp bền vững, sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn, hiệu quả; tham mưu tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 còn 2%.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Ngành NN&MT tập trung thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, trong đó phối hợp triển khai di dời nhà máy, công trình ô nhiễm ra khỏi đô thị, trước mắt là các công trình, nhà máy tại khu vực đô thị Việt Trì cũ theo kế hoạch của tỉnh. Chú trọng phát triển lâm nghiệp bền vững, gắn kết với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số. Theo dõi chặt chẽ, cập nhật phương án ứng phó thiên tai tương ứng với các cấp độ rủi ro và chủ động triển khai công tác phòng, chống thiên tai phù hợp với tình hình thực tế. Siết chặt kỷ cương hành chính và kỷ luật công vụ, lấy sản phẩm công việc là thước đo cao nhất trình độ năng lực và phẩm chất cán bộ. Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, cải cách hành chính, giảm tối đa hồ sơ giải quyết chậm, muộn.

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với Sở NN&MT trong thực hiện nhiệm vụ, cùng đóng góp chung vào sự phát triển KT-XH của tỉnh năm 2026 và các năm tiếp theo.

Tại hội nghị, 30 tập thể, cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025.

Lê Hoàng