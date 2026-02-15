Mặt trận Tổ quốc xã Cự Đồng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Phát huy vai trò là trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sau sáp nhập, Ủy ban MTTQ xã Cự Đồng đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong các tầng lớp Nhân dân. Qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Lãnh đạo xã cùng MTTQ và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức thăm hỏi, động viên các hộ có hoàn cảnh khó khăn, tạo động lực thi đua cho người dân.

Bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, MTTQ xã chủ động tham mưu phát động các đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp; cụ thể hóa nội dung thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, trọng tâm là phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh trật tự và nâng cao đời sống Nhân dân. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai sâu rộng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, MTTQ xã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả. Hội Nông dân xã tích cực hưởng ứng phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Hiện nay, Hội quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân với nguồn vốn 810 triệu đồng và tín chấp qua Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 18,7 tỷ đồng cho 387 hộ vay phát triển kinh tế. Nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên.

Hội Cựu chiến binh xã tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua. Hội duy trì 16 tổ tiết kiệm và vay vốn, quản lý tổng dư nợ ủy thác trên 27 tỷ đồng cho 610 hộ vay, không có nợ quá hạn; 100% hội viên tham gia bảo hiểm y tế. Các hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư được duy trì thường xuyên, hiệu quả.

Đoàn thanh niên xã phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. Hiện Đoàn quản lý tổng dư nợ 20,867 tỷ đồng cho 382 hộ vay vốn; triển khai hiệu quả các phong trào “Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Thanh niên tình nguyện”. Trong năm 2025, Đoàn xã đã kết nạp 90 đoàn viên mới, góp phần củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ.

Hội Liên hiệp phụ nữ xã triển khai sâu rộng phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với cuộc vận động “Gia đình 5 không, 3 sạch”. Các nội dung được tuyên truyền đến trên 3.210 lượt cán bộ, hội viên; phối hợp tổ chức 5 hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho 550 hội viên. Phụ nữ trong xã tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần quan trọng vào thành công chung của các phong trào thi đua.

Hợp tác xã Nông lâm Tất Thắng, xã Cự Đồng ứng dụng mô hình ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được triển khai đồng bộ, gắn với thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. MTTQ xã phối hợp rà soát, hỗ trợ các hộ khó khăn về nhà ở; kịp thời thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công nhân dịp lễ, Tết; đồng thời tạo điều kiện để hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, từng bước ổn định và nâng cao đời sống. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 5,97%, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện.

Cùng với đó, MTTQ xã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố sự đồng thuận xã hội. Công tác giám sát, phản biện xã hội được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. MTTQ xã tích cực tham gia góp ý vào các dự thảo nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật ở cơ sở, qua đó góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Việc triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước đã giúp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cự Đồng phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực để địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030, xây dựng Cự Đồng phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh.

Anh Thơ