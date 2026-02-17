Dự báo vận khí năm Bính Ngọ 2026

Năm Bính Ngọ 2026 được dự báo là thời điểm bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, công nghệ, truyền thông nhưng cũng đầy thách thức trong việc kiểm soát cảm xúc.

Theo phong thủy Huyền Không, năm 2026 thuộc Vận 9 (2024–2043) – giai đoạn do sao Cửu Tử hành Hỏa chủ quản. Trong hệ thống “Cửu tinh”, Cửu Tử tượng trưng cho ánh sáng, văn minh và các giá trị tinh thần.

Vì vậy vận niên năm 2026 chịu ảnh hưởng mạnh mẽ đặc tính của “Hỏa vận”: sôi động, nhanh chóng và giàu tính đột phá. Đặc biệt, năm 2026 là năm thứ hai trong ba năm “hỏa khí” liên tiếp (Ất Tỵ, Bính Ngọ, Đinh Mùi).

Tuy nhiên, vận khí năm nay không quá khắc nghiệt nhờ ngũ hành nạp âm Thiên Hà Thủy (nước sông Thiên hà).

Hàn khí của nước giúp điều hòa, làm dịu sự nóng nảy của hỏa khí, tạo thành quan hệ “Thủy - Hỏa tương tế” (Thủy – Hỏa chế ước, hỗ trợ lẫn nhau) – biểu trưng cho sự cân bằng giữa nhiệt huyết và sự tỉnh táo.

“Bản đồ” năng lượng không gian

Trong năm 2026, sự dịch chuyển của các dòng năng lượng (sao lưu niên) tạo ra các chỉ báo quan trọng tại các phương vị:

Vùng năng lượng tích cực: Hướng Đông Nam (sao Cửu Tử) và hướng Chính Đông (sao Bát Bạch) là nơi hội tụ cát khí, thuận lợi cho cầu tài lộc, danh tiếng và các sự kiện đại hỷ.

Vùng năng lượng biến động: Hướng Chính Nam là phương tọa của Thái Tuế và lưu chiếu của Ngũ Hoàng. Khu vực này cần sự tĩnh lặng, hạn chế các hoạt động xáo trộn như đập phá hay sửa chữa lớn.

Vùng năng lượng cản trở: Hướng Chính Bắc (gặp Tam Sát) và hướng Tây Nam (Thất Sát) dễ phát sinh những va chạm, tranh chấp ngoài ý muốn.

Cụm linh vật Xuân Bính Ngọ 2026 trưng bày tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, lấy cảm hứng từ miền đất võ, Tây Nguyên và núi lửa Chư Đăng Ya. Ảnh: Trần Hóa

Dự báo sức khỏe và đời sống

Sự tương tác giữa Hỏa và Thủy mang đến những dự báo cụ thể về môi trường sống:

Thời tiết: Mùa xuân và mùa hạ mưa nhiều, có thể xuất hiện những đợt mưa lớn bất ngờ gây ngập lụt cục bộ, nhưng nước không tù úng lâu. Mùa thu và đông ít mưa, không hạn hán nặng nhưng cần đặc biệt lưu tâm phòng chống cháy nổ do thời tiết hanh khô.

Sức khỏe: Do Bính Hỏa (dương hỏa) ảnh hưởng trực tiếp đến tim mạch và hệ thần kinh, cộng đồng nên chú trọng các bệnh về tim mạch, ôn dịch, bệnh ở hệ thần kinh. Ngoài ra, thời tiết nóng ẩm dễ làm bùng phát dịch bệnh tiêu hóa ở vật nuôi.

Xã hội: Các ngành liên quan đến công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI), truyền thông và năng lượng sạch tiếp tục giữ đà tăng trưởng mạnh.

Chiến lược ứng xử: Chậm lại để tiến xa

Theo Chu Dịch, Hỏa thuộc quẻ Ly, chủ về lễ nghĩa, sự sáng suốt và công bằng. Tuy nhiên, mặt trái của nó là tính cấp táo, bốc đồng.

Để thích nghi tốt với vận niên 2026, cần 3 chiến lược cốt lõi:

Kiểm soát cảm xúc: Trong mọi quyết định đầu tư hay quan hệ cá nhân, cần tránh tâm lý “thắng nhanh, thắng gấp”. Việc giữ nhịp sống chậm rãi giúp trí não đưa ra những lựa chọn minh triết hơn.

Coi trọng sự minh bạch: Hỏa là ánh sáng, không chấp nhận sự khuất tất. Trung thực và công bằng trong kinh doanh sẽ là chìa khóa giúp cá nhân bền vững trước các biến động.

Thận trọng theo tuổi: Các nhóm tuổi Hợi, Tý, Sửu (phương Bắc), Tỵ, Ngọ, Mùi (phương Nam) và Thân (Tây Nam) sẽ chịu nhiều áp lực hơn. Những tuổi này nên cân nhắc kỹ khi thực hiện các dự án lớn, khởi nghiệp, xây nhà.

Việc nghiên cứu vận niên thực chất là một hình thức “khoa học dự đoán” cổ xưa, giúp con người chủ động chuẩn bị tâm thế để “chọn lành tránh dữ”.

Đúng như tinh thần “Hữu bị vô ưu” (có chuẩn bị thì không phải lo lắng), việc hiểu quy luật vũ trụ để điều chỉnh hành vi chính là cách tiếp cận tỉnh táo, không rơi vào mê tín dị đoan, giúp chúng ta tận dụng điểm mạnh và hạn chế rủi ro.

Theo vnexpress.net