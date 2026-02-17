Ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Bắc Bộ mưa rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Đông Bắc Bộ.

Từ chiều tối và đêm 17/2, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, mở rộng ảnh hưởng đến các khu vực khác ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4. Từ ngày 17–19/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đáng chú ý, từ đêm 17 đến 19/2 (đêm mùng 1 đến mùng 3 Tết), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 16–19 độ C, riêng vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Tại Hà Nội, từ ngày 17–19/2 (mùng 1 đến mùng 3 Tết) có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ đêm 17/2 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh phổ biến 17–19 độ C. Thời tiết rét kèm mưa nhỏ có thể ảnh hưởng đến các hoạt động du xuân, lễ chùa đầu năm của người dân.

Trên biển, từ ngày 17/2, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng cao 1,5–2,5m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao 2–4m.

Từ ngày 18/2, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng cao 2–3m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản. Ngư dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, hạn chế ra khơi khi có cảnh báo gió mạnh, đảm bảo an toàn về người và tài sản trong những ngày đầu năm mới.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác; riêng khu Tây Bắc có mây, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C; riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Theo baotintuc.vn