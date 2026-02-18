Thời tiết ngày 18/2: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ mưa rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 18/2 (mùng 2 Tết), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ, gây mưa nhỏ vài nơi, nền nhiệt giảm từ 2–4 độ C so với những ngày trước.

Trong ngày và đêm 18/2, khối không khí lạnh tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Bắc Trung Bộ, một số khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

Thời tiết mưa rét có thể ảnh hưởng đến các hoạt động du xuân, lễ chùa và đi lại của người dân.

Từ ngày 18–19/2 (tức mùng 2 đến mùng 3 Tết), khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời chuyển rét diện rộng tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, trong đó vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 16–19 độ C, riêng vùng núi có nơi xuống dưới 13 độ C.

Tại Hà Nội, từ ngày 18 đến 19/2 xuất hiện mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17–19 độ C. Thời tiết mưa rét trong những ngày đầu năm mới có thể ảnh hưởng đến các hoạt động du xuân, lễ chùa và đi lại của người dân.

Trên biển, gió Đông Bắc tăng cường mạnh. Tại trạm Bạch Long Vĩ đã ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 6. Ở vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng cao từ 1–2,5m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8, biển động; riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc đạt cấp 7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng cao 3–5m.

Từ ngày 18/2, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng cao 2,5–4m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, tình trạng gió mạnh và biển động có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền trên các vùng biển. Người dân và ngư dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, chủ động phòng tránh rủi ro trong những ngày đầu năm mới.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, riêng Lai Châu, Điện Biên ngày trời nắng. Gió nhẹ. Trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C; riêng khu Tây Bắc 25-27 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-24 độ C, phía Nam 25-27 độ C

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Theo baotintuc.vn