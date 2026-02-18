Dự báo thời tiết từ mùng 3 đến mùng 6 Tết: Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Ngày 19/2 (ngày mùng 3 Tết), khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, khu Tây Bắc trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.

Chụp ảnh lưu niệm khi đi du Xuân. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.

Khu vực Bắc Bộ

Ngày 19/2 (ngày mùng 3 Tết) có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, khu Tây Bắc trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-23 độ C; riêng khu Tây Bắc 24-26 độ C.

Từ ngày 20-22/2 (từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 Tết) có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu vực vùng núi ngày 22/2 (ngày mùng 6 Tết) có mưa, mưa rào rải rác, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C; riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Hà Nội

Ngày 19/2 (ngày mùng 3 Tết) có mưa vài nơi, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C.

Từ ngày 20-22/2 (từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 Tết) có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế

Từ ngày 19-20/2 (từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 4 Tết) có mưa, mưa rào rải rác, đêm và sáng trời lạnh, riêng Thanh Hóa trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 21-23 độ C, phía Nam 23-26 độ C.

Từ ngày 21-22/2 (từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 6 Tết) có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 24-27 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ

Từ ngày 19-22/2 (từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 6 Tết) ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; riêng phía Bắc (từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa) ngày 19-20/2 (ngày mùng 3 và ngày mùng 4 Tết) có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 26-28 độ C, phía Nam từ 28-32 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ

Từ ngày 19-22/2 (từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 6 Tết) ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ từ ngày 19-22/2 (từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 6 Tết) ít mưa, ngày trời nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đối với diễn biến không khí lạnh, hiện không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Trung Bộ, gây mưa, mưa nhỏ rải rác; nhiệt độ giảm 4-6 độ C.

Dự báo chiều tối và đêm 18/2 (mùng 2 Tết), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc khu Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều tối 18/2 đến ngày 19/2, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa từ chiều tối 18-19/2 (mùng 2 đến mùng 3 Tết) trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi; từ chiều tối 18/2 (mùng 2 Tết) đến ngày 19/2 (mùng 3 Tết) trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 17-19 độ C.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3-5m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m.

Rét đậm ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất nông nghiệp và cuộc sống người dân. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Để chủ động ứng phó với rét đậm, theo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến đợt không khí lạnh, rét đậm và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với rét đậm, trong đó đặc biệt tăng cường hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân; không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người; tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố, che chắn chuồng trại; dự trữ thức ăn, giữ ấm, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu và cây trồng khác.

Các tỉnh, thành phố ven biển cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra./.

Theo Vietnam+