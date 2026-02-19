Sẵn sàng cho Lễ hội đền Bắc Cung

Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại xã Tam Hồng, Lễ hội Xuân đền Bắc Cung năm 2026 sẽ chính thức khai hội trong không khí trang trọng, rộn ràng. Đến thời điểm này, các điều kiện phục vụ lễ hội cơ bản đã hoàn tất, bảo đảm an toàn, văn minh, sẵn sàng cho một mùa lễ hội được tổ chức quy mô, bài bản.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát, sẵn sàng mọi phương án, đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn, lành mạnh.

Lễ hội diễn ra trong 14 ngày, từ ngày 22/2 đến hết ngày 8/3/2026 (từ mùng 6 đến 20 tháng Giêng) với nhiều hoạt động phong phú. Phần lễ được tổ chức trang nghiêm tại đền, gồm các nghi thức tế lễ truyền thống và hoạt động rước kiệu từ các thôn về đền, thể hiện lòng thành kính, tri ân tiền nhân. Phần hội diễn ra sôi nổi với các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian đặc sắc như kéo co, vật, cờ tướng, bóng chuyền hơi, bóng chuyền da... tạo không gian giao lưu, gắn kết cộng đồng và thu hút đông đảo Nhân dân tham gia.

Việc tổ chức lễ hội Đền Bắc Cung nhằm tiếp tục gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa - du lịch địa phương. Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ và tôn vinh công lao của Thánh Tản Viên - vị thánh gắn với truyền thuyết trị thủy thời các Vua Hùng. Thông qua các hoạt động lễ hội, Nhân dân và du khách có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật của di tích; qua đó quảng bá tiềm năng du lịch văn hóa, tăng cường liên kết tour, tuyến, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Với sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng, đền Bắc Cung hứa hẹn để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, trở thành điểm nhấn văn hóa đầu xuân.

Theo lãnh đạo UBND xã Tam Hồng, công tác tổ chức lễ hội năm nay được chuẩn bị sớm, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Các tiểu ban chuyên trách như lễ nghi, tuyên truyền, lễ tân - hậu cần, an ninh trật tự, y tế, vệ sinh môi trường đều xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Chính quyền địa phương yêu cầu các bộ phận thực hiện nghiêm quy định về tổ chức lễ hội, bảo đảm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm; kiên quyết ngăn chặn các hành vi mê tín dị đoan, chèo kéo khách hay tăng giá dịch vụ trái quy định.

Đặc biệt, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy được chú trọng; hệ thống camera giám sát hoạt động 24/24 giờ; phương án trực y tế, xử lý tình huống phát sinh được chuẩn bị đầy đủ. Đến nay, khuôn viên đền được chỉnh trang sạch, đẹp; hệ thống cây xanh, sân vườn được cắt tỉa, chăm sóc; khu vực khai mạc và tổ chức các hoạt động hội được bố trí khoa học, hợp lý. Tất cả đều đã sẵn sàng, đảm bảo cho một mùa lễ hội diễn ra an toàn, lành mạnh, trở thành điểm nhấn quan trọng trong những ngày đầu Xuân năm mới.

Thời điểm này, đền Bắc Cung đã sẵn sàng đón khách du lịch cho mùa Lễ hội năm 2026.

Bày tỏ niềm phấn khởi trước ngày hội lớn của quê hương, ông Nguyễn Văn Hòa, người dân địa phương cho biết, công tác chuẩn bị năm nay được thực hiện chu đáo, từ vệ sinh môi trường đến bảo đảm an ninh trật tự, tạo sự yên tâm cho bà con khi tham gia lễ hội. Nhiều hộ kinh doanh cũng cam kết thực hiện nghiêm việc niêm yết giá, giữ gìn cảnh quan chung, góp phần xây dựng hình ảnh lễ hội văn minh, thân thiện. Các đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ tích cực tham gia hỗ trợ, hướng dẫn du khách, giữ gìn trật tự và vệ sinh môi trường, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, lòng mến khách của người dân Tam Hồng.

Sau sáp nhập ba đơn vị hành chính gồm thị trấn Tam Hồng, xã Yên Đồng và xã Yên Phương, quy mô địa giới và dân cư của xã Tam Hồng được mở rộng. Chính những yếu tố này tạo điều kiện để lễ hội Đền Bắc Cung từng bước nâng tầm về vị thế và quy mô tổ chức. Năm 2026, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền cùng sự đồng lòng của Nhân dân, Lễ hội Xuân đền Bắc Cung hứa hẹn sẽ để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, trở thành điểm nhấn văn hóa đầu xuân, góp phần xây dựng quê hương Tam Hồng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

