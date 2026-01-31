Tập trung xây dựng hạ tầng nông nghiệp, nông thôn

Đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được các địa phương trong tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững.

Năm 2025, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Nông nghiệp và Môi trường căn cứ kế hoạch chi tiết và nguồn vốn được giao để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chuẩn bị đầu tư, tổ chức thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Cùng với đó, các địa phương chủ động rà soát, ưu tiên bố trí vốn cho các công trình cấp thiết, phục vụ trực tiếp đời sống dân sinh và sản xuất nông nghiệp.

Xã Xuân Lũng đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng nông thôn, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng nông nghiệp, nông thôn với tổng nguồn vốn đạt trên 480,53 tỷ đồng. Từ nguồn lực này, tỉnh đã khởi công mới 8 công trình, dự án; thi công, sửa chữa và hoàn thành 6 công trình kè, 8 công trình kênh mương với tổng chiều dài trên 142km; xây dựng, nâng cấp 17 đập, hồ chứa nước, 1 trạm bơm và 20 cống dưới đê... Nhiều công trình được ưu tiên đầu tư nhằm xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông, sự cố đê điều; sửa chữa trạm bơm, hệ thống đường ống dẫn nước phục vụ tưới tiêu, bảo đảm an toàn sản xuất nông nghiệp và đời sống Nhân dân.

Song song với nguồn vốn ngân sách, các địa phương đã linh hoạt lồng ghép nhiều nguồn lực, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân tham gia đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng thương mại, dịch vụ nông thôn. Nhiều mô hình bán lẻ hiện đại như cửa hàng tiện ích, siêu thị mini, cửa hàng tự chọn được hình thành, từng bước đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của người dân khu vực nông thôn.

Công trình xây dựng chợ Vĩnh Chân (xã Vĩnh Chân) đang được triển khai thực hiện, sau khi hoàn thành sẽ phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

Xác định phát triển hạ tầng là nền tảng cho xây dựng NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu, thời gian qua, xã Bản Nguyên đã tập trung huy động nhiều nguồn lực để đầu tư nâng cấp, xây dựng mới hệ thống giao thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa. Qua đó, không chỉ nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân mà còn tạo tiền đề phát triển đa dạng các ngành nghề kinh tế nông thôn.

Đồng chí Tạ Đức Thông - Phó Chủ tịch UBND xã Bản Nguyên cho biết: “Xã luôn ưu tiên nguồn lực phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn theo hướng đồng bộ, khang trang, làm tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân. Trong năm 2025, xã đã hỗ trợ 280 tấn xi măng cho các khu dân cư để cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng; phê duyệt 16 dự án đầu tư với tổng mức đầu tư 127 tỷ đồng; nghiệm thu hoàn thành 14 dự án và quyết toán 36 dự án.

Xã cũng đang đẩy nhanh thủ tục triển khai các dự án quy hoạch hạ tầng NTM tại các khu Đồng Dâu - Đồng Táo, Ao Châu - Nếp Cái, Đồng Chăn nuôi (giai đoạn 2), khu 1 - Bản Nguyên... Nhờ đó, hệ thống giao thông, thủy lợi trên địa bàn được đầu tư, nâng cấp đồng bộ, đáp ứng yêu cầu dân sinh và sản xuất. Nhà văn hóa khu dân cư được cải tạo, hoàn thiện thiết chế văn hóa; trường học, trạm y tế được đầu tư khang trang. Hệ thống điện, hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin - truyền thông và nhà ở dân cư từng bước đạt chuẩn theo quy định của Chương trình xây dựng NTM.

Không chỉ riêng Bản Nguyên, các địa phương trong tỉnh đều đang nỗ lực đầu tư xây dựng hạ tầng nông nghiệp, nông thôn theo hướng đồng bộ, hiện đại, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Việc triển khai Chương trình xây dựng NTM đã tạo chuyển biến rõ nét về diện mạo nông thôn và đời sống Nhân dân. Toàn tỉnh hiện có 84 xã đạt chuẩn NTM, trong đó 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,94%/năm; các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa không ngừng được hoàn thiện. Hiệu quả kinh tế khu vực nông nghiệp cũng được cải thiện rõ rệt, với thu nhập bình quân ước đạt 140 triệu đồng/ha đất canh tác.

Có thể khẳng định, đầu tư xây dựng và hoàn thiện hạ tầng nông nghiệp, nông thôn không chỉ tạo thuận lợi cho sản xuất, sinh hoạt của người dân mà còn là nền tảng quan trọng thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn toàn diện.

Thời gian tới, các địa phương trong tỉnh tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, đất đai; huy động hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu, chú trọng công tác quản lý quy hoạch, bảo đảm phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn theo tiêu chí NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân.

Lệ Oanh