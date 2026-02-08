Đảm bảo nguồn vốn phục vụ phát triển vùng cam bền vững

Giữa những triền đồi xanh mướt của vùng cam Cao Phong, dòng vốn tín dụng từ Agribank Chi nhánh Cao Phong đang âm thầm chảy, tiếp sức cho hàng nghìn hộ nông dân tái canh, mở rộng diện tích, nâng cao chất lượng cây cam - cây trồng mũi nhọn của địa phương.

Những ngày đầu năm, khi sương sớm còn bảng lảng trên triền đồi các xã vùng trồng cam: Mường Thàng, Thung Nai và Cao Phong, không khí sản xuất trên các vườn cam đã rộn ràng hơn. Xen giữa màu xanh bạt ngàn của tán lá là sắc vàng cam rực rỡ báo hiệu một vụ mùa mới đang đến gần. Phía sau những vườn cam trĩu quả ấy là sự đồng hành bền bỉ của nguồn vốn tín dụng nông nghiệp nông thôn mà Agribank Chi nhánh Cao Phong giữ vai trò chủ lực.

Nhờ đồng vốn ngân hàng, người dân xã Cao Phong có điều kiện tái canh tác cây cam, phát triển kinh tế gia đình.

Tổng nguồn vốn của Agribank Chi nhánh Cao Phong đến nay đạt gần 558 tỷ đồng. Tổng dư nợ hiện tại đạt 1.059 tỷ đồng. Đáng chú ý, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt gần 949 tỷ đồng, chiếm tới 89,6% tổng dư nợ của chi nhánh. Trong đó, vốn dành cho tái trồng cây cam và phục vụ sản xuất, kinh doanh cam chiếm khoảng 60%, cho thấy sự tập trung rõ nét vào cây trồng chủ lực của địa phương.

Hiện nay, Agribank Chi nhánh Cao Phong đang cho vay trên địa bàn các xã Cao Phong, Mường Thàng và Thung Nai - những vùng trọng điểm trồng cam vùng phía Nam của tỉnh. Thống kê riêng tại các xã này, diện tích cam đã lên tới hơn 1.300 ha trong tổng số hơn 1.700 ha cây ăn quả có múi, tạo nên vùng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với thương hiệu cam Cao Phong nổi tiếng.

Dẫn chúng tôi tham quan khu vườn cam rộng 2 ha trên đồi, chị Đào Thị Quỳnh Nga, khu 5, xã Cao Phong tự hào khi chỉ tay về những hàng cam đang phát triển đồng đều. Gia đình chị là một trong những hộ trồng cam lâu năm tại địa phương. Khi những cây cam cũ bước vào giai đoạn thoái hóa, năng suất giảm, gia đình chị đã chủ động chặt bỏ, trồng luân canh đỗ, đậu, ngô để cải tạo đất trước khi tái canh.

“Giai đoạn đầu rất khó khăn, vì trồng mới cam phải đầu tư lớn, từ năm thứ tư trở đi mới bắt đầu cho thu hoạch” - chị Nga chia sẻ. Để có vốn tái canh, gia đình chị đã vay hàng trăm triệu đồng từ Agribank Chi nhánh Cao Phong. Số tiền được dùng để đầu tư giống cam Canh, cam lòng vàng, cam V2 và gần đây là giống cam Thái đang được thị trường ưa chuộng.

Theo chị Nga, chi phí đầu tư 1 ha cam hiện nay dao động từ 130 - 180 triệu đồng/năm, gồm giống, phân bón, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và thuê lao động. “Nếu không có nguồn vốn từ ngân hàng thì khó để duy trì và mở rộng vườn cam theo hướng bài bản, chất lượng” - chị Nga nói. Nhờ nguồn vốn vayđược giải ngân kịp thời, gia đình chị không chỉ vượt qua giai đoạn kiến thiết cơ bản mà còn có điều kiện thuê thêm lao động địa phương, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động.

Không chỉ cho các hộ vay vốn để tái sản xuất, Agribank Chi nhánh Cao Phong còn mạnh dạn cho nhiều khách hàng cá nhân vay từ 2 - 7 tỷ đồng để phát triển trồng mới hàng chục ha cam. Điều này cho thấy sự tin tưởng của ngân hàng đối với hiệu quả kinh tế của cây cam cũng như năng lực sản xuất của người dân địa phương.

Bà Phạm Thị Mai Phương - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Cao Phong khẳng định: Cây cam Cao Phong được xác định là cây mũi nhọn trong phát triển kinh tế nông nghiệp của vùng, mang lại nguồn thu nhập lớn, góp phần nâng cao đời sống cho người dân. Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, đơn vị triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi, linh hoạt nhằm hỗ trợ người dân tái canh, mở rộng diện tích và nâng cao chất lượng vườn cam. Đồng thời, chủ động bám sát địa bàn, nắm bắt nhu cầu vốn thực tế của từng hộ để kịp thời giải ngân, tránh tình trạng đứt gãy dòng vốn sản xuất.

“Chúng tôi xác định đồng hành cùng nông dân không chỉ là cung ứng vốn mà còn là chia sẻ khó khăn, hỗ trợ khách hàng vượt qua những giai đoạn thị trường biến động” - bà Phương nhấn mạnh.

Thời gian tới, Agribank Chi nhánh Cao Phong tiếp tục ưu tiên nguồn vốn cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là các mô hình sản xuất hiệu quả, bền vững. Theo định hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng nông dân phát triển các mô hình trồng cam hữu cơ, cam sạch theo tiêu chuẩn VietGAP.

Hồng Trung