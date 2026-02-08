Hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế

Xác định việc hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, sau sáp nhập, Hội Nông dân (HND) xã Vân Bán tích cực tuyên truyền, vận động nông dân thi đua đẩy mạnh sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tập trung thâm canh, tăng vụ, góp phần nâng cao thu nhập trên diện tích đất canh tác; phát động phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Mô hình nuôi dúi của hội viên Trần Công Nguyên, khu Gò Muối cho thu nhập cao.

Chủ tịch HND xã Vân Bán Nguyễn Hải Lưu cho biết: Bám sát nhu cầu thực tế của hội viên, HND xã tăng cường phổ biến kiến thức, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tư vấn, hỗ trợ, giúp hội viên về vốn, giống, khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, dạy nghề, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” luôn được HND xã quan tâm, đặt thành mục tiêu trọng tâm. Hội đã giao chỉ tiêu cụ thể về số lượng hộ nông dân SXKDG cho các chi hội; thường xuyên kiểm tra các hoạt động của phong trào để đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời đề ra biện pháp chỉ đạo phong trào sát thực, hiệu quả.

Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương nông dân tiêu biểu với những sáng kiến, mô hình sản xuất hiệu quả, đem lại giá trị thu nhập cao, có khả năng nhân rộng trên địa bàn toàn xã. Điển hình như mô hình: Nuôi thỏ của hội viên Nguyễn Xuân Hòa ở khu Quyết Thắng; nuôi ốc nhồi của hội viên Nguyễn Hữu Đại ở khu Đá Cổng; nuôi cá thương phẩm của hội viên Hoàng Quốc Chào ở khu Quyết Thắng; nuôi dúi của hội viên Trần Công Nguyên, khu Gò Muối...

Song hành với những tấm gương hội viên nông dân SXKDG, phong trào còn góp phần hình thành các vùng sản xuất chuyên canh với quy mô lớn, tạo điều kiện để nông dân liên kết tham gia thực hiện cánh đồng mẫu lớn, thúc đẩy việc thành lập các loại hình hợp tác sản xuất, trang trại, gia trại hiệu quả kinh tế cao. Hiện, trên địa bàn xã có 2 chi hội nông dân nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản; 1 tổ hội nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trồng dứa mật. Các chi hội, tổ hội nghề nghiệp hoạt động hiệu quả, đem lại giá trị kinh tế, nâng cao thu nhập cho hội viên.

Không những hỗ trợ hội viên về giống, kỹ thuật..., HND xã đứng ra nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Cẩm Khê tín chấp cho hội viên vay vốn phát triển SXKD. Hiện, hội đang quản lý 11 tổ tiết kiệm và vay vốn với 432 hộ vay gần 27 tỷ đồng; 2 dự án vay vốn với 13 hộ vay 710 triệu đồng từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân.

Cùng với đó, HND xã còn phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục hướng nghiệp tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nghề, tư vấn việc làm cho hội viên và lao động nông thôn trên địa bàn. Đặc biệt, Hội còn chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm trực tiếp với người tiêu dùng, các sản phẩm OCOP của địa phương như: Sản phẩm tương nếp Bà Hằng, dầu Cọ gai..., góp phần nâng cao giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Mô hình nuôi ốc thương phẩm của hội viên Trần Văn Cao, khu Tân An đem lại giá trị kinh tế cao.

Với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp yêu cầu thực tiễn địa phương, HND xã Vân Bán góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi cách nghĩ, cách làm cho hội viên nông dân trong việc phát triển sản xuất, kinh doanh để có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống, từng bước giảm nghèo bền vững.

Ngọc Tuấn