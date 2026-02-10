Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân kiểm tra thị trường hàng hóa và cung ứng điện dịp Tết Nguyên đán

Chiều 10/2, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân - Thứ trưởng Bộ Công Thương làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thị trường hàng hóa và công tác cung ứng điện, xăng dầu phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, toàn tỉnh hiện có 29 siêu thị, 8 trung tâm thương mại, 381 chợ, 3 thương nhân đầu mối xăng dầu, 11 thương nhân phân phối xăng dầu, 599 cửa hàng xăng dầu, 04 kho xăng dầu, 17 thương nhân kinh doanh mua bán khí. Thị trường hàng hóa, dịch vụ thời điểm trước dịp lễ, Tết nhìn chung ổn định, lượng hàng hóa bán ra có thời điểm tăng gấp khoảng 2 lần so với ngày thường (tăng 130%) tập trung vào các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu.

Để bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường hàng hóa dịp cuối năm 2025 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Sở Công Thương đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định thị trường trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở tham mưu Ban Chỉ đạo 389 tỉnh thành lập Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ bình ổn thị trường và kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trước, trong và sau Tết.

Cùng với đó, Sở Công Thương tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh ký cam kết không tham gia, không tiếp tay tiêu thụ hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng, hàng không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sản xuất và người tiêu dùng, góp phần bình ổn giá cả, đáp ứng nhu cầu mua sắm của Nhân dân trong dịp Tết.

Toàn tỉnh có 10 doanh nghiệp tự cam kết tham gia chương trình bình ổn giá dịp cuối năm 2025 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với tổng nguồn vốn 229 tỷ đồng, tập trung vào 9 nhóm mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, sữa các loại...

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chúc Tết và tặng quà tỉnh Phú Thọ.

Cùng với đó, Sở Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị điện lực trên địa bàn tỉnh xây dựng phương án, bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn trong dịp Tết Nguyên đán và các sự kiện chính trị, văn hóa lớn năm 2026.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Công Thương đã kiến nghị, đề xuất Bộ Công Thương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời các địa phương trong công tác bình ổn thị trường, đặc biệt là vào các dịp cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Kịp thời có chỉ đạo và chính sách để đảm bảo nguồn cung xăng dầu để ổn định thị trường.

Tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong công tác quản lý thị trường, kiểm tra, kiểm soát giá, chống đầu cơ, găm hàng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Quan tâm công tác an toàn điện sử dụng điện của người dân.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ cung ứng xăng dầu của các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối; kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu đảm bảo đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng, sản xuất của người dân và doanh nghiệp trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị cung ứng hàng hóa tại Siêu thị Go! Việt Trì.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong việc duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh, chủ động nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ Nhân dân dịp trước, trong và sau Tết.

Đặc biệt là công tác chỉ đạo kịp thời của Ban Chỉ đạo 389 thực hiện các nhiệm vụ bình ổn thị trường và đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công Thương đề nghị địa phương và các doanh nghiệp cần tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước, tăng cường kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, chất lượng hàng hóa, bảo đảm quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Đồng chí yêu cầu Sở Công Thương làm đầu mối, chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương theo dõi sát tình hình thị trường, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chủ động nắm bắt khó khăn để kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng, thuận lợi.

Đối với nhiệm vụ cung ứng điện trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thứ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Công ty Điện lực Phú Thọ bố trí lực lượng trực 24/24 giờ trong thời gian trước, trong và sau Tết; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để bảo đảm cung ứng điện an toàn, liên tục, phục vụ các hoạt động sinh hoạt, sản xuất và các sự kiện, lễ hội diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Đoàn kiểm tra khảo sát công tác chuẩn bị và triển khai kế hoạch bảo đảm cung cấp điện dịp Tết Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty Điện lực Phú Thọ.

Cũng trong chương trình, Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tình hình chuẩn bị và cung ứng hàng hóa tại Siêu thị Go! Việt Trì; kiểm tra tình hình bán hàng xăng dầu của cửa hàng xăng dầu Hải Linh Tiên Cát thuộc Công ty TNHH Hải Linh và công tác đảm bảo cung ứng điện dịp Tết Bính Ngọ năm 2026.

Đức Anh