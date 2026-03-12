Quốc phòng - An ninh
Thành phố Hồ Chí Minh: Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh

Ngày 11/3, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04) đã triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy tổng hợp từ Campuchia về Tây Ninh tiêu thụ trên các địa bàn: Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Trà Vinh, Đắk Lắk... với số lượng lớn.

Các đối tượng tại cơ quan chức năng. (Ảnh: Công an cung cấp).

Cụ thể, vào ngày 2/3, Tổ công tác thuộc Đội 4, PC04 phối hợp Công an xã Thái Mỹ kiểm tra một ô-tô lưu thông trên địa bàn có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện Võ Minh Thịnh (sinh năm 1993) cùng tang vật hơn 7kg ma túy các loại được cất giấu trong xe.

Vụ việc được cơ quan điều tra nhanh chóng mở rộng để bắt giữ các đối tượng: Từ Thanh Thiện Tân, Lâm Quốc Hùng và Nguyễn Phước Thịnh giữ vai trò chủ chốt cùng hơn 26 đối tượng khác trong đường dây.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã nhận ma túy từ khu vực biên giới tiếp giáp Campuchia và tỉnh Tây Ninh, sau đó mang về các xã thuộc tỉnh Tây Ninh tiếp giáp Thành phố Hồ Chí Minh cất giấu, phân chia và giao cho các đầu mối tiêu thụ.

Trong đó, Võ Minh Thịnh giữ vai trò điều hành chính, trực tiếp nhận và phân phối ma túy; Từ Thanh Thiện Tân; Lâm Quốc Hùng và Nguyễn Phước Thịnh tham gia hỗ trợ cất giấu, đóng gói và vận chuyển ma túy giao các đầu mối tiêu thụ.

Hiện, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đã bắt, mời làm việc 30 đối tượng để điều tra về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ hơn 17kg ma túy các loại, gần 1.000 viên thuốc lắc, 60 gói nước vui, tiếp tục mở rộng điều tra.

Công tác này góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 12/12/2025 của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; phấn đấu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030 và trước mắt là bảo vệ thành công Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

