Cán bộ, chiến sĩ Ban CHPTKV 2 - Thống Nhất hướng về Ngày hội non sông

Hướng tới Ngày hội toàn dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vào ngày 15/3/2026, những ngày này, không khí thi đua, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đang lan tỏa trong cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực (CHPTKV) 2 - Thống Nhất, Bộ CHQS tỉnh. Từ công tác tuyên truyền, nắm chắc địa bàn đến xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho ngày bầu cử, các nhiệm vụ đều được đơn vị triển khai nghiêm túc, chủ động và trách nhiệm.

Trung tướng Phạm Đức Duyên - Chính ủy Quân khu 2 đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của CBCS Ban Chỉ huy PTKV2 - Thống Nhất.

Những ngày đầu tháng Ba, tại doanh trại Ban CHPTKV 2 - Thống Nhất, không khí chuẩn bị cho “Ngày hội non sông” trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Trên các bảng tin, pano, khẩu hiệu tuyên truyền được treo trang trọng, nội dung tập trung vào ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Các buổi sinh hoạt chính trị trong đơn vị cũng được tổ chức thường xuyên, giúp CBCS hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của công dân. Từ đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong tham gia bầu cử.

Cùng với công tác giáo dục chính trị, Ban CHPTKV 2 - Thống Nhất đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền 32 xã, phường trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân. Thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các pano, áp phích và các buổi sinh hoạt cộng đồng, nội dung về ngày bầu cử được phổ biến sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về quyền làm chủ của mình.

Nhiều CBCS của đơn vị còn trực tiếp tham gia hỗ trợ địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia bỏ phiếu. Song song với nhiệm vụ tuyên truyền, đơn vị đặc biệt chú trọng công tác nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động xây dựng các phương án bảo đảm ANCT - TTATXH trước, trong và sau ngày bầu cử. Các lực lượng thường xuyên trao đổi thông tin với Công an xã và các ban, ngành liên quan, kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề phát sinh, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Mới đây nhất, trong dịp kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử, Trung tướng Phạm Đức Duyên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 đã ghi nhận tinh thần chủ động, nghiêm túc của Ban CHPTKV 2 - Thống Nhất trong việc quán triệt và triển khai các nhiệm vụ liên quan đến ngày bầu cử. Trung tướng Phạm Đức Duyên nhấn mạnh: Cuộc bầu cử là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì vậy mỗi CBCS cần nâng cao trách nhiệm, nắm chắc nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn, góp phần bảo đảm để ngày bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy PTKV2 - Thống Nhất tìm hiểu tiểu sử người ứng cử để gửi gắm niềm tin vào người đại biểu dân cử.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo đó, đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, thường xuyên rà soát, bổ sung các phương án bảo vệ mục tiêu, địa bàn trọng điểm. Các lực lượng được phân công nhiệm vụ cụ thể, sẵn sàng cơ động khi có tình huống phát sinh.

Đại tá Trần Anh Sơn - Chính ủy Ban CHPTKV 2 - Thống Nhất cho biết: Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên về công tác bầu cử. Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Do đó, toàn đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn địa bàn; đồng thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền để CBCS và Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử, phát huy quyền làm chủ của mình.

Không chỉ tập trung vào công tác tuyên truyền và bảo đảm ANTT, CBCS trong đơn vị còn tích cực thi đua rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tại Trung đội vệ binh - lực lượng trực tiếp tham gia bảo vệ mục tiêu trong những ngày cao điểm mọi chế độ trực, tuần tra đều được thực hiện nghiêm túc. Thiếu tá Bùi Thanh Phong - Trung đội trưởng Trung đội vệ binh cho biết: Chúng tôi đã tổ chức quán triệt cho CBCS nắm chắc nhiệm vụ bảo vệ trong thời gian diễn ra bầu cử. Trung đội duy trì nghiêm chế độ trực, tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực đơn vị và các mục tiêu được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Nhiều chiến sĩ trẻ của Ban Chỉ huy PTKV2 - Thống Nhất háo hức hướng tới “Ngày hội non sông”.

Trong đội hình ấy, những chiến sĩ trẻ cũng đang háo hức hướng về ngày hội lớn của đất nước. Hạ sỹ Bùi Văn Nam, chiến sĩ Trung đội vệ binh chia sẻ: Được tham gia bảo vệ an ninh cho ngày bầu cử là niềm vinh dự của mỗi quân nhân. Chúng tôi luôn xác định phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ để góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Đặc biệt, đối với nhiều chiến sĩ trẻ, lần đầu tiên họ được trực tiếp tham gia bầu cử. Hạ sỹ Hoàng Đình Hiếu, chiến sĩ Trung đội vệ binh sinh năm 2005 xúc động nói: Năm nay là lần đầu tiên tôi được thực hiện quyền bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Tôi cảm thấy rất tự hào và ý thức rõ trách nhiệm của mình. Bản thân sẽ tìm hiểu kỹ về các ứng cử viên để lựa chọn những người thật sự xứng đáng.

Với tinh thần trách nhiệm cao, sự chuẩn bị chu đáo và quyết tâm của toàn thể CBCS, Ban CHPTKV 2 - Thống Nhất đang góp phần quan trọng để Ngày hội toàn dân tham gia bầu cử 15/3/2026 trên địa bàn diễn ra thành công tốt đẹp. Những việc làm cụ thể, thiết thực của người lính chính là minh chứng sinh động cho tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, đồng thời góp phần để “Ngày hội non sông” thực sự trở thành ngày hội của ý Đảng, lòng dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đức Anh

(Ban Chỉ huy PTKV2 - Thống Nhất)