Bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ cuộc bầu cử

Nhằm phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Qua đó góp phần bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến đường, tạo điều kiện thuận lợi để ngày bầu cử diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Nhằm nâng cao ý thức tham gia giao thông, từ ngày 16/2, Công an tỉnh chính thức vận hành hệ thống camera xử phạt vi phạm TTATGT tại khu vực thành phố Việt Trì (cũ) và Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang diễn ra sôi nổi. Nhiệm vụ bảo đảm TTATGT thông suốt phục vụ bầu cử được lực lượng CSGT, Công an tỉnh xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Với vai trò là đơn vị chủ trì, Phòng CSGT, Công an tỉnh đã tham mưu, triển khai các phương án bảo đảm TTATGT phục vụ bầu cử; mở cao điểm kiểm tra, xử lý các vi phạm về giao thông, bảo đảm cho các đoàn lãnh đạo và Nhân dân đi lại thuận tiện trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và ngày hội bầu cử của toàn dân sắp tới.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT, Công an tỉnh) tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường thủy nội địa.

Theo Thượng tá Ngô Tuấn Dũng - Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng CSGT đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; chủ động nhận diện, dự báo chính xác tình hình và những vấn đề liên quan đến TTATGT và trật tự xã hội trên địa bàn, nhất là nhận diện nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông để phòng ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông. Đồng thời triển khai nghiêm túc các phương án, kế hoạch bảo đảm TTATGT phục vụ bầu cử; tiến hành khảo sát, đánh giá các tuyến, các vị trí có nguy cơ cao mất an toàn giao thông, qua đó tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri, Nhân dân trong quá trình tham gia bỏ phiếu.

Phòng CSGT, Công an tỉnh tiếp tục tăng cường lực lượng thực hiện cao điểm bảo đảm TTATGT sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và bảo đảm TTATGT phục vụ bầu cử.

Với quyết tâm bảo đảm TTATGT, từ ngày 15/12/2025 đến nay, Phòng CSGT Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, TTATGT phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các sự kiện lớn của đất nước và các lễ hội đầu năm.

Theo đó, lực lượng CSGT tăng cường quân số, phương tiện, trang thiết bị, tổ chức tuần tra khép kín địa bàn tại các khu vực diễn ra hoạt động bầu cử nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh. Đồng thời tập trung kiểm tra, xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như: Vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định...

Việc tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm TTATGT được thực hiện thường xuyên, liên tục, kết hợp xử lý vi phạm qua hệ thống camera giám sát giao thông, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của người dân.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại nhiều địa phương và trên các tuyến đường trọng điểm; chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông phân công lực lượng rõ người, rõ việc, tăng cường bố trí cán bộ tại các địa bàn phức tạp về giao thông và khu vực có điểm bỏ phiếu, bảo đảm chủ động trong mọi tình huống, không để xảy ra sơ suất, lơ là.

Kết quả, từ ngày 15/12/2025 đến nay, Phòng CSGT Công an tỉnh đã bố trí 4.822 tổ, 15.386 ca với 76.319 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra. Qua đó phát hiện, xử lý 55.117 trường hợp vi phạm, với số tiền phạt ước tính 126,876 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 894 trường hợp; tạm giữ 12.398 phương tiện. Trong đó, lực lượng CSGT tập trung thực hiện hiệu quả các chuyên đề trọng tâm theo chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông và Ban Giám đốc Công an tỉnh như: Kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn; xử lý học sinh vi phạm; kiểm tra, xử lý xe kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách; xử lý xe dù, bến cóc.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT, qua công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông, lực lượng CSGT còn phát hiện, bắt giữ 32 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật liên quan đến tội phạm ma túy, khai thác khoáng sản trái phép, gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm và vi phạm pháp luật về pháo.

Công an xã Đoan Hùng phối hợp, triển khai công tác bảo đảm ANTT tại các điểm tổ chức tiếp xúc cử tri phục vụ bầu cử.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh, bên cạnh công tác tuần tra, xử lý vi phạm, trong ngày diễn ra bầu cử, lực lượng CSGT sẽ tăng cường tuyên truyền kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho cử tri và Nhân dân; đồng thời tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng giữ gìn ANTT, TTATGT tại các khu vực bỏ phiếu. Qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra an toàn, thật sự là ngày hội của toàn dân.

Huy Thắng