Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Ngày bầu cử

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ÐBQH) khóa XVI và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân. Trong không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri toàn tỉnh, lực lượng vũ trang đã và đang triển khai đồng bộ các phương án, quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Đại đội Trinh sát, cơ giới 1, Bộ CHQS tỉnh luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu.

Đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm

Nhằm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, từ ngày 15/12/2025, Công an tỉnh đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Với tinh thần quyết liệt, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, địa bàn và đối tượng, các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp xã đã lập nhiều thành tích nổi bật.

Sau 2 tháng triển khai, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ 217 vụ với 427 đối tượng (đạt 128% chỉ tiêu được giao). Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 172 vụ/253 bị can; xử lý hành chính 15 vụ với 65 đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm hơn 3kg heroin; 2,9kg ma túy tổng hợp; 141,5421g ketamin; 15,5187g cần sa; 3,513g ma túy dạng sợi thực vật cùng nhiều vật chứng liên quan.

Đáng chú ý, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy trên không gian mạng dưới hình thức một “sàn giao dịch” trực tuyến, kết nối người mua và người bán thông qua website riêng. Các đối tượng sử dụng tiền điện tử để thanh toán nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Qua đấu tranh xác định, riêng trong năm 2025, nhóm đối tượng thực hiện gần 2.000 đơn hàng ma túy, với tổng số tiền giao dịch ước tính hơn 10 tỷ đồng.

Đối với tội phạm hình sự, Công an toàn tỉnh đã điều tra, làm rõ 396 vụ với 774 đối tượng (đạt tỷ lệ 93%), thu giữ 101 súng nén hơi, 614 viên đạn chì...

Thượng tá Ngô Thanh Minh - Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh cho biết: Thực hiện đợt cao điểm phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đội nghiệp vụ bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, đẩy mạnh đấu tranh với tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn đánh bạc. Đồng thời, tăng cường tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng triệt phá các ổ nhóm tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Với những kết quả đạt được sau 2 tháng ra quân, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững; các loại tội phạm và vi phạm pháp luật được kiềm chế, góp phần tạo môi trường an toàn, ổn định cho ngày bầu cử.

Hiệp đồng bảo vệ tuyệt đối an toàn Ngày hội non sông

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh kiểm tra, đảm bảo phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử tỉnh, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch bảo đảm ANTT, an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử.

Với vai trò chủ công, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành phương án tổng thể bảo đảm ANTT phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo quyết liệt đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tăng cường phòng, chống cháy nổ; đẩy mạnh tuần tra vũ trang, tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông; bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm.

Công an các đơn vị, địa phương đã khảo sát, xây dựng phương án bố trí lực lượng bảo đảm ANTT tại các khu vực bỏ phiếu; kiên quyết đấu tranh với luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hành động phá hoại, gây rối làm mất ANTT. Lực lượng an ninh rà soát, nắm chắc tình hình các vụ việc tiềm ẩn phức tạp, nhất là những vấn đề liên quan đến mâu thuẫn nội bộ, tôn giáo, dân tộc thiểu số, tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công, ngừng việc tập thể... có thể tác động trực tiếp đến cuộc bầu cử để tham mưu giải quyết dứt điểm, ổn định tình hình trước ngày bầu cử.

Song song với đó, Bộ CHQS tỉnh rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sẵn sàng chiến đấu; tổ chức luyện tập các phương án, bảo đảm chặt chẽ, sẵn sàng cơ động xử trí các tình huống phát sinh.

Đại tá Bùi Văn Mai - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, tuần tra, canh gác theo quy định; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo, xử lý các tình huống, nhất là tại các địa bàn nhạy cảm về an ninh chính trị. Trong thời gian diễn ra bầu cử, các đơn vị thường trực tổ chức trực 100% quân số; cơ quan quân sự các xã, phường, thị trấn duy trì trực sẵn sàng chiến đấu theo đúng chỉ lệnh của Quân khu; các đơn vị như Đại đội Trinh sát, cơ giới duy trì lực lượng trực đúng quy định, sẵn sàng cơ động khi có tình huống.

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt và tinh thần trách nhiệm cao “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, lực lượng vũ trang tỉnh quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn cho ngày hội non sông, góp phần để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật.

Huy Thắng