Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng thiết giáp ra quân huấn luyện chiến sĩ mới

Sáng 12/3, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng thiết giáp, Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức ra quân huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026.

Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng thiết giáp ra quân huấn luyện chiến sĩ mới

Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng thiết giáp ra quân huấn luyện cho 690 chiến sĩ mới.

Năm 2026, nhà trường tiếp nhận và tổ chức huấn luyện 690 chiến sĩ mới đến từ các địa phương. Ngay sau khi hoàn tất công tác tiếp nhận, ổn định tổ chức, đơn vị nhanh chóng triển khai nhiệm vụ huấn luyện theo đúng kế hoạch, bảo đảm chặt chẽ, thống nhất và đúng quy định.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng thiết giáp yêu cầu các đơn vị quán triệt và chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; thực hiện đúng chương trình, kế hoạch huấn luyện đã được phê duyệt; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý chặt chẽ bộ đội, nắm chắc diễn biến tư tưởng để kịp thời động viên, giúp đỡ chiến sĩ mới, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện.

Đối với các chiến sĩ mới, nhà trường yêu cầu phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong học tập và rèn luyện; tích cực tự tu dưỡng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng thiết giáp ra quân huấn luyện chiến sĩ mới

Các đại biểu cắt băng khánh thành Tượng đài xe tăng T90S chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng thiết giáp.

Nhân dịp này, nhà trường tổ chức khánh thành Tượng đài xe tăng T90S chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng thiết giáp (1/5/1976 - 1/5/2026). Công trình được hoàn thành sau 2 tháng thi công và chính thức bàn giao, khánh thành trong dịp ra quân huấn luyện năm nay.

Ngọc Thắng


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Ra quân huấn luyện thiết giáp chiến sĩ trung cấp Thống Nhất Triển khai nhiệm vụ Nhà trường tổ chức Khánh thành Kỷ niệm 50 năm
