Các đơn vị quân đội sẵn sàng cho ngày bầu cử

Hướng tới ngày hội lớn của toàn dân - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, những ngày này cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân khu 2 đóng chân trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương hoàn tất các khâu chuẩn bị, sẵn sàng tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và an toàn.

Tại Sư đoàn 304 (đóng quân trên địa bàn xã Bình Nguyên), công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai sớm và đồng bộ. Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn đã quán triệt nghiêm các chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương và Quân khu về tổ chức bầu cử, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị trong năm 2026.

Khu vực bỏ phiếu số 23, xã Bình Nguyên đặt tại Sư đoàn 304.

Theo thống kê, toàn Sư đoàn có 1.168 cử tri, được bố trí tham gia bầu cử tại 2 khu vực bỏ phiếu. Trong đó, khu vực bỏ phiếu số 23 đặt tại Nhà thi đấu Sư đoàn với 682 cử tri; khu vực bỏ phiếu số 35 đặt tại hội trường Trung đoàn 9 với 486 cử tri.

Để bảo đảm đúng tiến độ, các tổ bầu cử đã được thành lập với đầy đủ thành phần, xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Danh sách cử tri được rà soát nhiều lần và niêm yết công khai tại các khu vực bỏ phiếu để cán bộ, chiến sĩ thuận tiện theo dõi, kiểm tra.

Chỉ huy Sư đoàn 304 kiểm tra công tác niêm yết danh sách các ứng cử viên.

Cơ sở vật chất tại Sư đoàn 304 đã sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền về bầu cử được đơn vị triển khai sâu rộng thông qua sinh hoạt chi bộ, ngày chính trị - văn hóa tinh thần và hệ thống truyền thanh nội bộ. Đặc biệt, đơn vị đã ứng dụng công nghệ thông tin thông qua việc quét mã QR để cung cấp thông tin về tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên, giúp cán bộ, chiến sĩ dễ dàng tìm hiểu trước khi thực hiện quyền bầu cử.

Các chiến sĩ tìm hiểu quy trình tham gia bỏ phiếu.

Hạ sĩ Trần Anh Tú, Tiểu đội vệ binh 23, Sư đoàn 304 chia sẻ: Được trực tiếp tham gia bầu cử là niềm vinh dự và trách nhiệm của mỗi quân nhân. Trước ngày bầu cử, anh đã chủ động tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên để lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Cùng với Sư đoàn 304, tại Trung đoàn 98 thuộc Sư đoàn 316 (đóng quân trên địa bàn xã Chí Đám), công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng đang được triển khai khẩn trương, nghiêm túc.

Trung đoàn 98 (Sư đoàn 316) rực rỡ cờ hoa sẵn sàng cho ngày hội non sông.

Theo kế hoạch, Trung đoàn có 4 khu vực bỏ phiếu với tổng số 1.850 cử tri, trong đó gần 950 cử tri là chiến sĩ mới. Do đặc thù lực lượng chiến sĩ mới chiếm tỷ lệ lớn, đơn vị đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử cũng như quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 98 nghiên cứu tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng với đó, công tác rà soát và bổ sung danh sách cử tri được thực hiện thường xuyên, nhất là đối với lực lượng chiến sĩ mới nhập ngũ. Trung đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong khu vực phòng thủ để lập danh sách cử tri chính xác, bảo đảm mỗi quân nhân đều được thực hiện đầy đủ quyền bầu cử.

Song song với công tác tuyên truyền, Trung đoàn cũng đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ bầu cử; đồng thời xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, an toàn khu vực bỏ phiếu và doanh trại.

Cán bộ Trung đoàn 98 rà soát danh sách cử tri, chuẩn bị thẻ cử tri đầy đủ, đúng quy định.

Trung tá Lương Vĩnh Phúc - Phó Chính ủy Trung đoàn 98 cho biết: Đến thời điểm này đơn vị đã tiếp nhận đầy đủ các trang thiết bị phục vụ bầu cử và tổ chức quán triệt nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ. Tâm thế và tư thế của toàn đơn vị đã sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử tại các đơn vị cơ bản đã hoàn tất. Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đang sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của toàn dân, trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần cho sự thành công của cuộc bầu cử.

Kim Liên