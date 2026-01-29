Lĩnh án 16 năm tù vì lừa đảo chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng

Ngày 29/1, tại cơ sở 3, Tòa án Nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Đình Lưu (SN 1971), trú tại tổ 11, phường Hòa Bình, nguyên là cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Đà thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình (cũ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, trong quá trình công tác, Hoàng Đình Lưu không được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giao nhiệm vụ tiếp nhận, ký kết hay thực hiện các hợp đồng liên quan đến đầu tư dự án lâm nghiệp. Tuy nhiên, bị cáo đã tự đứng ra với tư cách cá nhân để ký kết, thực hiện nhiều hợp đồng đầu tư dự án lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (cũ) cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

Phiên tòa xét xử bị cáo Hoàng Đình Lưu diễn ra công khai.

Trong quá trình thực hiện các hợp đồng đã ký, Hoàng Đình Lưu trực tiếp thực hiện các công việc như đo đạc, lập sơ đồ địa chính, thống kê danh sách các hộ dân có đất nằm trong khu vực dự án; đại diện cho các chủ đầu tư tiến hành mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đền bù GPMB; thực hiện việc sang tên các thửa đất và lập hồ sơ gửi các cơ quan chức năng để xin cấp phép chủ trương đầu tư.

Năm 2020, ông Hách Thanh Thắng (SN 1971), trú tại Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội có nhu cầu tìm mua đất tại Hòa Bình để đầu tư dự án trồng rừng, trồng cây ăn quả và cây dược liệu. Thông qua người môi giới đất, ông Thắng được giới thiệu gặp Hoàng Đình Lưu và được đưa đi khảo sát khu đất khoảng 600ha tại khu vực giáp ranh giữa huyện Kỳ Sơn và Kim Bôi.

Tin tưởng vào những thông tin do Hoàng Đình Lưu cung cấp, ngày 29/12/2020, ông Thắng và Lưu đã ký hợp đồng thỏa thuận thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, lập dự án đầu tư và xin quyết định chủ trương đầu tư. Theo thỏa thuận, chi phí để hoàn thiện các thủ tục lên tới hàng tỷ đồng, trong đó tiền GPMB được giao trọn gói 120 triệu đồng/ha.

Tuy nhiên, tại thời điểm ký hợp đồng, Hoàng Đình Lưu đang có khoản nợ cá nhân lên tới hơn 14 tỷ đồng, chủ yếu phát sinh từ việc vi phạm cam kết trong các dự án lâm nghiệp trước đó. Do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Lưu đã đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin, khiến ông Hách Thanh Thắng nhiều lần chuyển tiền theo tiến độ dự án.

Từ tháng 12/2020 đến tháng 8/2021, bằng các thủ đoạn trên, Hoàng Đình Lưu đã chiếm đoạt của ông Hách Thanh Thắng tổng số tiền 8,388 tỷ đồng. Số tiền này bị cáo chỉ sử dụng một phần nhỏ cho việc khảo sát, lập dự án, còn lại dùng để trả nợ và phục vụ mục đích cá nhân.

Tại phiên tòa, Hoàng Đình Lưu bị Hội đồng xét xử tuyên phạt 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Với hành vi phạm tội nêu trên, sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Đình Lưu 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015; đồng thời buộc bị cáo hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại theo quy định pháp luật.

Mạnh Hùng