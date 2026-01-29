Gìn giữ hòa bình bằng bản lĩnh Công an nhân dân Việt Nam

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ cũng là lúc Tổ công tác số 7 của Bộ Công an Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei. Đây là tổ công tác đầu tiên lên đường trong năm 2026, mang theo nhiệt huyết và bản lĩnh Công an nhân dân Việt Nam gánh vác sứ mệnh quốc tế.

Bản lĩnh trong huấn luyện, động lực từ niềm tin

Ngày 9/1, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ Công an tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc cử sĩ quan Công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án CAND Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ (Đề án 05), đã trao quyết định cho Thiếu tá Nguyễn Phi Hùng, Đại úy Nguyễn Thị Hồng Vân và Đại úy Nguyễn Hùng Sơn là những sĩ quan ưu tú thuộc Tổ công tác số 7.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp và Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng tại lễ trao quyết định chuyển giao, tiếp nhận trụ sở Trường Đại học Thủy lợi - cơ sở Phố Hiến, ngày 9/1/2026.

Gần đến ngày các sĩ quan lên đường, Trung tâm Đào tạo và phát triển năng lực GGHB vẫn khẩn trương tổ chức các buổi trao đổi kinh nghiệm giữa Tổ công tác số 7 với Tổ công tác số 4 vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về nước. Các sĩ quan được tăng cường luyện tập lái xe trong điều kiện địa hình phức tạp, mô phỏng môi trường khắc nghiệt tại Phái bộ, nhằm bảo đảm khả năng thích ứng nhanh nhất khi đặt chân tới địa bàn công tác.

Tổ công tác số 7 đã chuẩn bị chu đáo nhất để hành trình đến vùng đất mới diễn ra an toàn, thuận lợi. Những bộ quân phục được là phẳng phiu, quân trang được sắp xếp cẩn thận, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều mang trong mình tâm thế háo hức xen lẫn trách nhiệm lớn lao. Từ những ngày đầu, Thiếu tá Hùng và Đại úy Sơn biết đến hoạt động GGHB LHQ thông qua các bài báo, phóng sự viết về lực lượng Công an Việt Nam tham gia sứ mệnh quốc tế. “Càng tìm hiểu, tôi càng nể phục tinh thần dũng cảm, bản lĩnh và sự cống hiến thầm lặng của các sĩ quan đi trước. Những tổ công tác đã và đang triển khai tại phái bộ thực sự là nguồn cảm hứng, tiếp thêm “lửa” cho chúng tôi”, Đại úy Sơn chia sẻ.

Để đủ điều kiện trúng tuyển sĩ quan cá nhân tham gia GGHB LHQ, cả 3 sĩ quan đã trải qua các khóa huấn luyện tiền triển khai trong và ngoài nước do Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ tổ chức. Qua đó, các đồng chí không chỉ được trang bị năng lực ngoại ngữ vững vàng mà còn lĩnh hội kiến thức tổng quan về hoạt động GGHB LHQ, kỹ, chiến thuật cảnh sát, kỹ năng sinh tồn, xử lý tình huống trong môi trường xung đột, đa quốc gia, đa văn hóa. Tháng 7/2024, cả ba sĩ quan đã xuất sắc vượt qua kỳ sát hạch năng lực (AMS) của LHQ.

Từ những ngày đầu tham gia các khóa huấn luyện cho đến thời điểm nhận quyết định lên đường, các sĩ quan luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện và động viên kịp thời từ đơn vị công tác, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ và gia đình.

Đại úy Nguyễn Thị Hồng Vân, nữ sĩ quan duy nhất của tổ xúc động chia sẻ: “Bố tôi là một sĩ quan Công an đã truyền cho con gái tinh thần mạnh mẽ, sẵn sàng dấn thân vì nhiệm vụ. Còn mẹ, từ khi tôi đủ điều kiện tham gia GGHB thì thường xuyên theo dõi tin tức về các phái bộ trên báo chí, nơi tôi sẽ đến nhận nhiệm vụ”. Vợ của Thiếu tá Nguyễn Phi Hùng và Đại úy Nguyễn Hùng Sơn đều công tác trong lực lượng vũ trang, thấu hiểu tính chất đặc thù của nhiệm vụ quốc tế, luôn là hậu phương vững chắc, động viên các anh yên tâm lên đường làm nhiệm vụ.

Trước khi tham gia hoạt động GGHB, Thiếu tá Hùng công tác tại Công an tỉnh Ninh Bình; Đại úy Sơn công tác tại Trung tâm An ninh hàng không quốc gia; Đại úy Nguyễn Thị Hồng Vân công tác tại Học viện Cảnh sát nhân dân. Mỗi người đều có thế mạnh riêng, sẵn sàng phát huy năng lực tại các mảng công tác của cảnh sát phái bộ.

Đánh giá về Tổ công tác số 7, Đại tá Lê Quốc Huy, phụ trách Trung tâm Đào tạo và phát triển năng lực GGHB cho biết: “Các sĩ quan của Tổ 7 đều tiếp cận với hoạt động GGHB sớm, tích cực tham gia các hoạt động trong các đợt trưng tập của Văn phòng, tham gia hỗ trợ công tác tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo, huấn luyện cho cả cán bộ chiến sĩ Đơn vị Cảnh sát GGHB (FPU) và sỹ quan cá nhân (IPO). Chính vì vậy, Tổ 7 có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nền tảng vững chắc trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ. Việc thường xuyên trao đổi thông tin với các đồng chí đang công tác tại phái bộ giúp các sĩ quan có cái nhìn thực tế, chủ động hơn trong quá trình chuẩn bị”.

“Tuy nhiên, thách thức phía trước là không nhỏ. Abyei là khu vực đang có tranh chấp chủ quyền phức tạp giữa Sudan và Nam Sudan. Thời gian gần đây, lực lượng RSF gia tăng hoạt động, gây nhiều bất ổn cho người dân và nhân viên LHQ, trong đó có các sĩ quan Việt Nam”, Đại tá Huy cho biết thêm.

Dù biết trước sẽ đối mặt với nguy hiểm bủa vây, Thiếu tá Nguyễn Phi Hùng khẳng định: “Chúng tôi có nhiều thuận lợi khi kế thừa kinh nghiệm, thành tích của các tổ công tác đi trước, đặc biệt là Tổ công tác số 3 là tổ đầu tiên đang triển khai tại Abyei”.

Đi đầu phong trào thi đua “Ba nhất”

Lãnh đạo Bộ Công an xác định việc tham gia hoạt động GGHB LHQ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần hiện thực hóa cam kết của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế trong duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Tổ công tác số 7 chuẩn bị chu đáo để hành trình đến vùng đất mới diễn ra an toàn, thuận lợi.

Những năm qua, việc Bộ Công an cử lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ ngày càng được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; được LHQ và bạn bè quốc tế tin tưởng, ủng hộ. Bộ Công an đã phối hợp hoàn thiện hành lang pháp lý về việc tham gia hoạt động GGHB LHQ, trọng tâm là việc xây dựng Luật Tham gia lực lượng GGHB của LHQ đã có hiệu lực từ 1/1/2026. Công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này không ngừng được mở rộng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Song song với đó là nỗ lực hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện.

Thượng tá Nguyễn Xuân Long – Phó chánh văn phòng chuyên trách, Văn phòng Thường trực cho biết: “Từ năm 2022 đến nay, lực lượng CAND Việt Nam đã có bước tiến đột phá trong lĩnh vực GGHB LHQ, từ hình thức cá nhân đến triển khai đội hình đơn vị Cảnh sát GGHB. Bộ Công an đã triển khai 7 tổ công tác với tỷ lệ sĩ quan nữ đạt gần 40%, tham gia các phái bộ LHQ tại Cộng hoà Nam Sudan, khu vực Abyei và Cộng hòa Trung Phi;1 sĩ quan phái cử tại Cục Hoạt động hòa bình LHQ ở New York (Hoa Kỳ). Đặc biệt, Đơn vị Cảnh sát GGHB số 1 (VNFPU1) hiện đã đạt Cấp độ 2 và đang được xem xét nâng cấp lên Cấp độ 3, sẵn sàng triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ LHQ trong thời gian tới”.

Ngày 9/1/2026, tại xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên, Bộ Công an đã tiếp nhận toàn bộ trụ sở Trường Đại học Thủy lợi - cơ sở Phố Hiến từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường để xây dựng Trung tâm Đào tạo và phát triển năng lực GGHB. Đây được xác định là địa điểm có vị trí, hạ tầng và công năng đặc biệt phù hợp, đáp ứng ngay các yêu cầu khắt khe để triển khai huấn luyện chuyên sâu, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng lực lượng GGHB chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của LHQ. Chủ trì buổi lễ tiếp nhận trụ sở mới, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo Đề án Đề án 05 nhất trí và đánh giá cao ý nghĩa của khẩu hiệu: “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” gắn trước cổng Trung tâm Đào tạo. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh: “Lực lượng GGHB phải là những người tiên phong, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần này. Lực lượng GGHB Bộ Công an phải thể hiện tinh thần quyết tâm cao nhất, xứng đáng nhất là đơn vị đi đầu, mẫu mực trong việc thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất” để xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Việt Nam trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế”. Việc tiếp nhận và đưa vào sử dụng Trung tâm Đào tạo và phát triển năng lực GGHB cho thấy quyết tâm cao và tầm nhìn dài hạn của Bộ Công an trong hội nhập quốc tế. Đây không chỉ là bước tiến về hạ tầng mà còn thể hiện cam kết lâu dài, chủ động và có trách nhiệm của Việt Nam đối với hoạt động GGHB LHQ. Đồng chí Thứ trưởng khẳng định dưới sự quản lý của Bộ Công an, cơ sở hạ tầng đồng bộ, rộng 57ha sẽ trở thành trung tâm đào tạo, huấn luyện chuyên nghiệp, chủ động trong việc đào tạo lực lượng cảnh sát GGHB trong nước cũng như khu vực và trên thế giới.

