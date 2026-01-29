Phường Kỳ Sơn tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025

Chiều 29/1, Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Kỳ Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Công an tỉnh, Lãnh đạo Phòng PX03 trao Kỷ niệm chương của Bộ Công an cho cá nhân có nhiều đóng góp trong sự nghiệp Bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Năm 2025, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường Kỳ Sơn tiếp tục được giữ vững ổn định, không để xảy ra điểm nóng, vụ việc phức tạp kéo dài. Công tác phòng, chống tội phạm được triển khai quyết liệt, đồng bộ; công tác quản lý cư trú, trật tự đô thị, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào Toàn dân phòng cháy, chữa cháy tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, phù hợp thực tiễn cơ sở, thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia.

Toàn phường hiện duy trì 30 tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở với tổng số 90 thành viên nòng cốt. Trong năm, quần chúng Nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an kịp thời điều tra, làm rõ nhiều vụ việc, qua đó góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

Cùng với đó, phong trào xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục “An toàn về an ninh, trật tự” được triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Kết quả, 30/30 khu dân cư, 12/12 cơ quan, 8/8 cơ sở giáo dục và 5/5 doanh nghiệp trên địa bàn phường đều đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Nhân dịp này, Bộ Công an đã trao tặng Kỷ niệm chương cho 2 cá nhân có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho tập thể Công an phường Kỳ Sơn; Công an tỉnh tặng Giấy khen cho tập thể Đảng bộ phường.

UBND phường Kỳ Sơn cũng đã khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2025.

Vân Anh