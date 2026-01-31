Ngăn chặn lô hàng đồng hồ quá cảnh nghi giả mạo nhãn hiệu lớn tại cửa khẩu Trà Lĩnh

Thực hiện cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và gian lận xuất xứ theo chỉ đạo của Cục Hải quan, lực lượng hải quan đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Lào cất giấu hàng trăm đồng hồ nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh.

Lô hàng đồng hồ quá cảnh từ Trung Quốc đi Lào nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh.

Triển khai Kế hoạch số 3362/KH-CHQ của Cục Hải quan về kiểm tra, giám sát, kiểm soát chống chuyển tải bất hợp pháp, gian lận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh, và Kế hoạch số 30141/KH-CHQ ngày 20/10/2025 về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã chủ động tăng cường thu thập, phân tích thông tin, xác định trọng điểm và phối hợp kiểm tra các lô hàng nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật hải quan.

Qua công tác phối hợp với các đơn vị hải quan tại địa bàn trọng điểm, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vụ việc vi phạm, trong đó nổi lên là các hành vi gian lận xuất xứ và ghi nhãn hàng hóa đối với hàng hóa quá cảnh.

Điển hình, ngày 29/1/2026, Tổ công tác thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1; Phòng Thu thập, xử lý thông tin và giám sát hải quan trực tuyến) đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh và Đội Kiểm soát Hải quan (Chi cục Hải quan khu vực XVI) tiến hành kiểm tra thực tế một lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Lào qua Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh do có dấu hiệu nghi vấn vi phạm về khai báo hải quan.

Theo khai báo của doanh nghiệp, lô hàng gồm 23 mục hàng là hàng may mặc và hàng tiêu dùng. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực tế cho thấy chỉ có 20 mục hàng phù hợp với khai báo; một số mặt hàng khai báo sai và một số mặt hàng không có trong khai báo hải quan.

Đáng chú ý, lực lượng Hải quan phát hiện 8 mục hàng hóa có dấu hiệu nghi vấn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gồm 874 chiếc đồng hồ đeo tay mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Patek Philippe, Rolex, Hublot, Cartier...

Toàn bộ số hàng hóa đều là hàng mới 100%. Tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp không xuất trình được hồ sơ, tài liệu chứng minh quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các nhãn hiệu nêu trên. Hiện cơ quan hải quan đang tiếp tục xác minh, làm rõ các dấu hiệu vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo nhandan.vn