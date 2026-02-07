Quốc phòng - An ninh
Người đàn ông thoát chết trong gang tấc khi cố đi bộ qua đường tàu

Khoảng 16h ngày 6/2, tại Ga Vĩnh Yên (phường Vĩnh Phúc) tuyến đường sắt Nội Bài - Lào Cai, một người đàn ông cao tuổi suýt gặp nạn khi cố tình đi bộ băng qua đường sắt.

Theo các nhân chứng, người này có thể muốn sang công viên quảng trường tập thể dục nên băng qua đường sắt để tiết kiệm thời gian. Đúng lúc này chuyến tàu chở hàng mang ký hiệu VNR D10H22 đi qua.

Người đàn ông thoát chết trong gang tấc khi cố đi bộ qua đường tàu

Người gác tàu ngã khi cố ngăn người đàn ông băng qua đường tàu.

Clip vụ việc.

Nhận thấy sự nguy hiểm, từ khoảng cách 200m, lái tàu đã kéo còi và giảm tốc độ, tiếng phanh kêu chói tai. Người trực gác đã hô hoán, tuýt còi cảnh báo nhiều lần không được, vội chạy đến ngăn đến mức vấp ngã ra đường. Chính tình huống này khiến người đàn ông cao tuổi bừng tỉnh, kịp nhận ra nguy hiểm để nhảy lên, bước qua đường sắt đúng lúc đoàn tàu đi tới. Sự cố khiến đoàn tàu VNR D10H22 phải dừng lại 1 phút mới tiếp tục được hành trình.

Người đàn ông thoát chết trong gang tấc khi cố đi bộ qua đường tàu

Người đàn ông thoát chết trong gang tấc khi chuyến tàu D10H22 kịp phanh lại.

Chứng kiến giây phút sinh tử, những người dân có mặt đều cảm thấy người đàn ông rất may mắn, đồng thời khen ngợi tinh thần trách nhiệm của người gác tàu tận tâm với công việc, không ngại nguy hiểm để cố cứu người trong tình cảnh hiểm nghèo.

Người đàn ông thoát chết trong gang tấc khi cố đi bộ qua đường tàu

Hình ảnh người gác tàu trách nhiệm.

Lê Minh


Lê Minh

