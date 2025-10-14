Sớm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại ngã tư Tam Lộng

T ình trạng ùn tắc giao thông cục bộ vào giờ cao điểm tại ngã tư Tam Lộng, xã Bình Xuyên đã trở nên phổ biến, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân, hoạt động sản xuất của nhiều doanh nghiệp và vấn đề đảm bảo an toàn giao thông. Mặc d ù các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đã tích cực vào cuộc, tổ chức phân luồng, s ong áp lực giao thông lớn cùng hạ tầng chưa đồng bộ nên tình trạng ùn tắc giao thông vẫn thường xuyên xảy ra.

Hàng dài phương tiện nối đuôi nhau chờ qua ngã tư Tam Lộng vào giờ cao điểm.

Ngã tư Tam Lộng là nơi giao giữa đường Tôn Đức Thắng và đường 302, mỗi ngày tiếp nhận hàng chục nghìn công nhân ra vào các Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, Bá Thiện I, Bá Thiện II... vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều, dẫn đến tình trạng thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ.

Theo ghi nhận của phóng viên, vào các khung giờ từ 7h15 - 8h15 và từ 17h - 18h, ngã tư Tam Lộng thường rơi vào tình trạng quá tải, người tham gia giao thông phải mất 3,4 đèn đỏ mới qua được nút giao này.

Đặc biệt, những ngày qua, do ảnh hưởng mưa bão nhiều tuyến đường ở các khu vực lân cận bị ngập úng khiến tình trạng giao thông tại ngã tư Tam Lộng trở nên “hỗn loạn”, ùn tắc kéo dài hàng giờ đồng hồ. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến giờ làm của công nhân, tình trạng này còn khiến nhiều doanh nghiệp bức xúc vì tiến độ sản xuất bị chậm trễ.

Anh Nguyễn Thế Nhất - Công nhân Công ty TNHH HG Mould, Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc chia sẻ: Đường đông, thường xuyên tắc nên những ngày đầu tuần, mưa bão chúng tôi luôn phải đi làm sớm hơn từ 15 - 30 phút để không bị trễ giờ, ảnh hưởng đến việc chấm công, sản xuất của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Minh Tiến - Tổng quản lý Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc cho biết: Chúng tôi rất lo ngại trước tình trạng ùn tắc tại các điểm giao thông trọng yếu như ngã tư Tam Lộng. Việc công nhân đến muộn không chỉ ảnh hưởng đến giờ làm việc mà còn gây gián đoạn dây chuyền sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giao hàng và uy tín của doanh nghiệp.

Ông Tiến cho biết thêm, nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã phản ánh tình trạng công nhân đến muộn do tắc đường, nhất là vào những ngày mưa lớn hoặc đầu tuần. Các doanh nghiệp đều sản xuất theo dây chuyền, nên chỉ cần một bộ phận thiếu nhân lực là toàn bộ quy trình bị ảnh hưởng. Mong rằng chính quyền tỉnh sớm đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông tại ngã tư Tam Lộng và ở các khu vực quanh các khu công nghiệp để đảm bảo việc đi lại của người nhân, công nhân và phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Theo thiếu tá Trần Thế Hùng - Tổ Trật tự, Công an xã Bình Xuyên, ngã tư Tam Lộng thường xuyên xảy ra ùn ứ do lưu lượng phương tiện di chuyển vào giờ cao điểm quá lớn. Trong khi đó, hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, chưa đáp ứng kịp tốc độ phát triển công nghiệp; ngã tư Tam Lộng lại gần chợ và là điểm nút thắt cổ chai. Ngoài ra, ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế, chưa tuân thủ nghiêm Luật Giao thông gây cản trở luồng di chuyển chung.

Công an xã Bình Xuyên điều tiết giao thông tại ngã tư Tam Lộng.

Trước thực trạng trên, chính quyền xã Bình Xuyên đã có những động thái quyết liệt nhằm cải thiện tình hình giao thông trên địa bàn. Một trong những giải pháp cấp bách được chính quyền xã triển khai là cắt cử lực lượng chức năng, tổ chức phân luồng giao thông. Hằng ngày, vào giờ cao điểm, lực lượng công an xã, dân quân tự vệ và thanh niên tình nguyện được huy động đứng chốt tại ngã tư Tam Lộng, trực tiếp phân luồng, điều tiết giao thông.

Bên cạnh đó, xã Bình Xuyên đã phối hợp với các ngành chức năng, trường học, doanh nghiệp tổ chức các buổi tuyên truyền, phát tờ rơi, treo băng rôn, khẩu hiệu về việc tuân thủ Luật Giao thông tại những nơi đông người qua lại; thường xuyên tổ chức các đợt ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông; chấn chỉnh việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán, từ đó giảm thiểu nguy cơ ùn tắc giao thông và tai nạn.

Tuy nhiên, theo ông Trần An - Chủ tịch UBND xã Bình Xuyên: Đó chỉ là giải pháp tình thế để giảm thiểu tình trạng “hỗn loạn”, đảm bảo các phương tiện di chuyển có trật tự hơn. Để giải quyết bài toán ùn tắc giao thông tại ngã tư Tam Lộng một cách căn cơ, tỉnh cần quy hoạch đầu tư mở rộng nút giao ngã tư Tam Lộng; đồng thời, đầu tư nâng cấp các tuyến đường vào các khu công nghiệp nhằm giảm tải cho các điểm giao thông trọng yếu như ngã tư Tam Lộng.

Trần Tỉnh