Đường dang dở, dân khổ vì “ổ gà, ổ voi”

Tuyến đường Tây Thiên - Tam Sơn, dự án giao thông trọng điểm, được kỳ vọng trở thành “mạch máu” kết nối và thúc đẩy du lịch khu vực. Tuy nhiên, tình trạng thi công dang dở kéo dài đã khiến tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng. Trời mưa thì lầy lội, trơn trượt. Trời nắng thì bụi mù mịt, gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sinh hoạt và sản xuất của hàng trăm hộ dân dọc tuyến.

Tuyến đường Tây Thiên - Tam Sơn, đoạn đi qua thôn Lục Liễu, xã Đạo Trù đã dừng thi công từ trước dịp 30/4 vừa qua

Đường xấu, gồ ghề: Xe tắc, dân vất vả

Năm 2021, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường Tây Thiên - Tam Sơn, niềm hy vọng về một tuyến đường thông thoáng, hiện đại đã thắp sáng hàng trăm hộ dân sống dọc theo lộ trình. Với tổng mức đầu tư hơn 375 tỷ đồng và chiều dài toàn tuyến 14,56km đi qua các xã Đại Đình, Đạo Trù, Hợp Lý, Thái Hòa, Lập Thạch, con đường này được coi là chìa khóa mở cánh cửa du lịch, kết nối Khu du lịch quốc gia Tây Thiên với mạng lưới giao thông liên vùng.

Tuy nhiên, sau hơn 3 năm triển khai, thực tế lại trái ngược hoàn toàn. Đến nay, dự án chỉ mới hoàn thành thảm nhựa được khoảng 3km, phần lớn còn lại vẫn nằm trong giai đoạn thi công dang dở. Theo phản ánh từ người dân thôn Lục Liễu, xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ, công trình đã dừng thi công từ trước dịp 30/4 vừa qua, để lại một tuyến đường tan hoang, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.

Tuyến đường Tây Thiên - Tam Sơn,đoạn đi qua thôn Lục Liễu, xã Đạo Trù thi công bỏ dở dang khiến các phương tiện qua đây là bị tắc đường không qua được

Phóng viên đã có mặt tại thôn Lục Liễu, xã Đạo Trù để ghi nhận thực tế từ những phản ánh của người dân. Sự xuống cấp nghiêm trọng của tuyến đường được thể hiện qua hai thái cực đối lập theo mùa: Mùa mưa, đường biến thành những bãi lầy lội, trơn trượt, khiến việc đi lại gần như tê liệt. Mùa nắng, bụi đất từ công trường cuộn mù mịt, tạo thành màn khói dày đặc, xâm nhập vào từng ngõ ngách, từng căn nhà, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân.

Tại thôn Lục Liễu, hình ảnh sụt lún, gồ ghề, những “ổ gà, ổ voi” sâu hoắm là minh chứng rõ nhất. Anh Ngô Quang Hưng, thôn Lục Liễu, xã Đạo Trù, bức xúc chia sẻ: “Tôi phải đưa con đi học và vận chuyển hàng hóa qua đây liên tục. Đường làm dở dang, vô cùng nguy hiểm. Công trình đã dừng từ trước 30/4 mà để lại con đường tan hoang. Có những đoạn hố sâu, vừa rồi có người còn lao xuống, suýt ảnh hưởng đến tính mạng”.

Vào mùa mưa, đường biến thành những bãi lầy lội, trơn trượt, khiến việc đi lại gần như tê liệt

Tình trạng đường dở dang đẩy giao thông vào thế hỗn loạn, đặc biệt vào giờ cao điểm. Anh Hưng cho biết thêm: “Các cháu học sinh tiểu học, cấp 2, cấp 3 đi qua đây rất đông. Buổi sáng, xe công ty lưu thông gần như kín đường. Con tôi học lớp 5, lớp 7 đáng lẽ có thể đạp xe đi học, nhưng vợ chồng tôi vẫn phải thay nhau chở đi vì không thể tự đi được. Chúng tôi mong đường sớm được làm, đỡ vất vả cho hàng trăm người dân ở đây”.

Cùng chung nỗi bức xúc, anh Trương Quang Lợi, một người dân khác tại xã Đạo Trù, bày tỏ sự thất vọng: “Công trình thi công bỏ dở dang khiến xe tôi đến đây là bị tắc đường không qua được. Tôi rất mong muốn là các ban, ngành, các cấp chính quyền quan tâm, làm cho xong tuyến đường này để cho bà con chúng tôi được nhờ”.

Có trường hợp xe ô tô qua đây bị trục trặc gây ách tắc nghiêm trọng, người dân phải hỗ trợ đẩy xe qua đường để giải tỏa giao thông

Anh Nguyễn Đắc Nghĩa, Phó Trưởng thôn Lục Liễu, xã Đạo Trù, cũng xác nhận tình trạng này: “Năm 2023 khi được biết tuyến đường Tam Sơn - Tây Thiên được đầu tư, làm mới, bà con hai bên dọc tuyến rất phấn khởi, vui mừng. Nhưng hiện nay, tuyến đường này dừng thi công khiến người dân dọc tuyến đi lại rất vất vả. Mưa thì đường lầy lội, nắng lên thì bụi bặm, thường xuyên bị tắc đường, ảnh hưởng rất lớn đến các cháu học sinh đi học và mọi người di chuyển qua tuyến đường này”.

Nút thắt “giá đất” và lộ trình về đích bị trì hoãn

Việc phải sống chung với bụi bẩn, ô nhiễm và sự bất tiện kéo dài đã khiến người dân dần mất đi niềm tin vào tiến độ dự án. Bà con thôn Lục Liễu, xã Đạo Trù không chỉ mong muốn có một con đường đi lại thuận tiện, mà đang mong mỏi có một môi trường sống cơ bản được đảm bảo.

Tuyến đường Tây Thiên - Tam Sơn,đoạn đi qua thôn Lục Liễu, xã Đạo Trù đã dừng thi công từ trước 30/4 để lại con đường tan hoang

Trước những thắc mắc chính đáng của người dân, phóng viên đã tìm đến cơ quan chức năng để tìm lời giải đáp: Vì sao một dự án giao thông trọng điểm đã được phê duyệt từ năm 2021 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành?

Anh Khương Văn Chính, cán bộ Ban Quản lý Dự án khu vực Vĩnh Phúc, đã cung cấp thông tin về nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự trì trệ của dự án: “Dự án Tây Thiên - Tam Sơn đang vướng mắc tại phạm vi qua xã Đạo Trù và Đại Đình là liên quan đến giá đất. Hiện tại, UBND xã Đạo Trù và UBND xã Đại Đình vẫn chưa ban hành được giá đất để làm căn cứ lập phương án bồi thường, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công”.

Ban Quản lý Dự án khu vực Vĩnh Phúc đang tích cực phối hợp với UBND các xã đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để nhà thầu thi công

Như vậy, dự án đường Tây Thiên - Tam Sơn có tổng mức đầu tư hơn 375 tỷ đồng, có vai trò chiến lược trong phát triển du lịch và kinh tế địa phương, đã bị đình trệ trong một thời gian dài chỉ vì vướng mắc trong khâu định giá và giải phóng mặt bằng.

Việc chậm trễ của chính quyền cấp xã trong việc ban hành quyết định giá đất ở và đất nông nghiệp trên tuyến đã làm tắc nghẽn toàn bộ tiến độ thi công. Anh Chính cho biết thêm, Ban Quản lý Dự án khu vực Vĩnh Phúc đang tích cực phối hợp với UBND các xã để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Về lộ trình tiếp theo, đại diện Ban Quản lý Dự án cam kết: “Chúng tôi đang nỗ lực để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 10 năm 2025 để nhà thầu triển khai thi công. Dự kiến, công trình sẽ được bàn giao, đưa vào sử dụng trong Quý II năm 2026”.

Việc đẩy nhanh tiến độ Dự án đường Tây Thiên - Tam Sơn không chỉ là đáp ứng mong mỏi chính đáng của hàng trăm hộ dân đang sống dọc tuyến đường này, mà còn là yếu tố tiên quyết để tạo động lực phát triển du lịch, thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương. Một con đường bị trì hoãn đồng nghĩa với việc cơ hội phát triển kinh tế, đặc biệt là du lịch tâm linh tại Khu du lịch quốc gia Tây Thiên, cũng bị kìm hãm.

Ngọc Thắng